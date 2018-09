Con un riguroso control se iniciaron los festejos por el Día del Estudiante

Fotos PREVENCIÓN. Para evitar incidentes, no se permite el ingreso a los locales de chicos que hayan consumido alcohol.

Con un fuerte dispositivo de control, se iniciaron ayer las reuniones de jóvenes en los locales bailables ubicados a la vera de la autopista Santiago-La Banda, con motivo del Día del Estudiante, sin que se registraran hasta el cierre de la presente edición, hechos graves según informaron desde la División de Prevención contra el Alcoholismo de la Policía de la provincia.

Según lo estimado por los funcionarios policiales, del inicio de los festejos participaron entre 3.500 y 4.000 jóvenes, en tanto que se espera que hoy esa cifra se incremente considerablemente, teniendo en cuenta que mañana no habrá actividad escolar.

"Todo por suerte se ha desarrollado dentro de la normalidad. A unos 30 chicos no se les permitió el ingreso a los boliches porque presentaban aliento etílico, y se los mantuvo en la carpa de sanidad, hasta que fueron retirados por sus padres", informó el subcomisario Ariel Gallo, titular de la dependencia policial.

De todos modos, los controles se extendieron durante toda la noche, de manera especial en lo que tiene que ver con seguridad vial, y en la detección de fiestas clandestinas en diferentes puntos de las ciudades Capital y La Banda.

Los operativos de control comienzan a las 16 y se extienden hasta las 24.

Menores

El Proyecto Padres advirtió sobre la presencia de chicos menores de 10 años que son llevados a las estudiantinas, en las que participan adolescentes de 17 años en adelante, lo cual consideró "peligroso y nocivo".

"Hemos tenido conocimiento de que van a las estudiantinas chicos de 10 años y menos, junto con adolescentes de 17 años en adelante, y les pedimos a los padres que tengan en cuenta el riesgo que corren sus hijos, porque no están preparados mental ni físicamente para una fiesta de jóvenes, especialmente las mujercitas", indicó Marcelo Arambuena, referente del Proyecto Padres.

Emily Azar, psicóloga que trabaja con la entidad, analizó al respecto que "pasa que los chicos quieren dejar de ser niños antes de tiempo, y se adelantan a la etapa de la adolescencia, y no tienen desarrollados ciertos procesos cognitivos necesarios para detectar las conductas peligrosas".

"El adolescente es omnipotente y cree que no le va a pasar nada, pero los menores todavía están viendo a los adolescentes mayores como modelos a imitar, sus cuerpos, cómo se comporta y lo que no debe hacer. Entonces puede suceder que en estos límites, no haya una claridad de lo adecuado", precisó la profesional.