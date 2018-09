Prosiguen los torneos Tarjeta Sol

20/09/2018 -

Esta noche, desde las 22.15, se jugarán cuatro partidos de los torneos Tarjeta Sol, que organiza la NBA Santiagueña.

Por el Torneo de Primera se cumplirá la siguiente programación: en Mariano Moreno, Mariano Moreno vs. Coronel Suárez (lo que falta para terminar); en Villa Mercedes, Del Pino BBC vs. Herrera Team; en Coronel Borges, Lotería Santiagueña vs. Maxihogar.

Por el Torneo de Ascenso, Huaico Hondo A recibirá en su cancha a Doble HH.

Cada equipo participante deberá presentar un oficial de mesa.