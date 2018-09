20/09/2018 -

El presidente regional de Cataluña, Quim Torra, advirtió al jefe del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, de que "no aceptará" como solución política para esta comunidad autónoma un referendo de autogobierno que no incluya la opción de la independencia, aunque aclaró que no abandonará "nunca" la "bandera del diálogo y de la mediación".