Xuxa aseguró que "nunca en mi vida besé a Marcelo Tinelli’

20/09/2018 -

El fuerte rumor de affaire entre Xuxa y Marcelo Tinelli comenzó en 1991, cuando él conducía "Ritmo de la Noche" y ella debutaba con su programa "El Show de Xuxa".

Ambos se conocieron cuando ella fue invitada al ciclo del conductor y el "flechazo" fue inmediato.

A partir de ese momento, se habló de un romance secreto entre la rubia y el "Cabezón" que nunca fue confirmado por sus protagonistas.

Sin embargo, ahora la propia Xuxa se animó a hablar de las versiones y confesó en la revista Caras: "Nunca en mi vida yo lo besé. Nunca lo toqué. Una vez él vino a verme al departamento que yo alquilaba. Entonces intentó darme un beso en el sillón y, cuando se me vino encima, se cayó una lámpara que hizo tanto ruido que tuvimos que parar. Nunca llegó ni al beso... Creo que se creó todo ese misterio porque yo estaba sin novio y él tenía una mujer detrás de la otra". Luego, reconoció: "Me gustaba y tenía ganas. Por momentos más que otros, me parecía un hombre atractivo. Pero no pasó".