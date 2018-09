20/09/2018 -

Mark Knopfler anticipó que el 16 de noviembre lanzará al mercado su noveno disco de estudio, "Down The Road Wherever". Del contenido, integrado por "14 pausados y elegantes" nuevos cortes, de momento trascendió "Good on You Son", cuyo videoclip se estrenará el próximo lunes, según la nota de prensa.