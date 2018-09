El dólar se desplomó 2,8% y perforó los $ 39

Fotos La divisa norteamericana paralela, denominada “blue” cedió 50 centavos a $ 39.

Con una importante reaparición de la oferta privada, y sin la intervención del BCRA luego de varias jornadas con ventas, el dólar se desplomó un 2,8% o $ 1,13 a $ y perforó los 39

El billete oficial cerró en $ 38,99 en bancos y agencias de la city porteña.

En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), en tanto, la divisa se hundió un 2,6% o $ 1,01 a $ 38,20, después de tocar un mínimo de $ 37,60.

La baja de este jueves se da luego de las megalicitaciones de Lebac y Lecaps coordinadas por el Banco Central y Hacienda, más el guiño del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre nuevos acuerdos de financiamiento para el país.

Operadores comentaron que el ingreso de fondos externos por unos u$s 950 millones para participar en la licitación de Lecaps, ante sus altos rendimientos de tasas en pesos (del 50%), inyectaron más liquidez a la plaza, presionando al tipo de cambio.

"Se trata de un cambio de clima perceptible que parece estar anticipando una pequeña vuelta a tomar posiciones en pesos. Veremos cómo sigue porque de fondo, hay muy pocos cambios", sostuvo a ámbito.com el operador Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler afirmó a este portal que hasta ahora lo que lo está haciendo bajar la divisa es la oferta privada. "No hay intervención del Banco Central. Por otra parte, no es lo mismo seguir dolarizándote a $ 40 que hacerlo a $ 17. No hay pesos en la calle, las tasas están por las nueves. El acuerdo con el FMI que según rumores estaría pronto a salir y vendría con un extra de desembolsos de dólares podría ser utilizado para calmar al mercado", analizó.

Y agregó que "el que tenía comprado dólares a $ 20, $ 22, $ 17, $ 25, ve la posibilidad de pasar se nuevamente a pesos, a aprovechar la tasa o incluso volver a volver a recomprar más adelante con un mejor tipo de cambio".

Otro agente bancario remarcó que "oficialmente se logró el cometido de secar de pesos a la plaza y ahora, el que necesita fondos, debe vender dólares". Y agregó que "además, más de un inversor aprovecha la tasa de hasta casi el 50 por ciento que se pagó con las 'Lecap'".

Funcionarios del FMI y las autoridades del Gobierno lograron "importantes progresos" la semana pasada en las conversaciones sobre nuevos acuerdos de financiamiento al país, informó este jueves un portavoz del organismo multilateral.

Otros mercados de dinero

En el mercado paralelo del dólar, el blue cayó 50 centavos a $ 39, en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" se hundió ayer 64 centavos al mismo precio del informal: $ 39,50.

En el mercado de dinero entre bancos el "call money" bajó ayer 400 puntos básicos a un promedio del 56% anual, en línea con los resultados de las últimas licitaciones de Lebac y Lecap. A la vez, las tasas de las letras del BCRA en el mercado secundario volvieron a mostrar rendimientos por encima del 50%, después de que el BCRA los fijara en el 45% anual en la licitación de septiembre.

Por último, las reservas del Banco Central cayeron el miércoles u$s 196 millones y terminaron en u$s 49.024 millones.