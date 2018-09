Le habría disparado a su cuñado tras una discusión

Hoy 17:54 -

La justicia de Añatuya investiga un incidente suscitado en el barrio Colonia Osvaldo en la tarde de ayer, cuando dos sujetos tras una discusión se desafiaron a pelear y uno extrajo un arma de fuego con la que habría apuntado y, según manifiesta uno de los denunciantes, le habría disparado al menos tres veces con intenciones de matarlo.

Primero realizó la denuncia un hombre de apellido Galván de 31 años, indicando que su cuñado de apellido Pérez (32), le disparó con el arma tras la discusión. Un par de horas más tarde, Pérez se presentó para denunciar que Galván insultó a su esposa y lo quiso agredir.

Todo habría comenzado cuando Pérez junto a su esposa limpiaban su terreno ubicado sobre avenida de circunvalación en el barrio Colonia Osvaldo, que se encuentra junto al inmueble en el que vive su cuñado, Galván. Momentos después, Pérez se quejó porque Galván le había cortado un alambre tejido. La esposa de Pérez le reclamó a Galván la actitud y éste comenzó a insultarla. Ante esto, el otro hombre le pidió que cesen las agresiones verbales por lo que su cuñado lo habría desafiado a pelear.

Aquí, Pérez reconoce que ingreso a su inmueble, extrajo un arma que no habría tenido martillo percutor ni tampoco balas y la exhibió. En ese entonces, su cuñado salió corriendo y gritando por todo el barrio "me quiere matar, me quiere matar".

Alertados por los gritos, los vecinos llamaron a los uniformados que, en al menos tres patrullas, llegaron al lugar y se entrevistaron con ambos jóvenes.

Galván indicó que Pérez le había hecho al menos 3 disparos, y el acusado entregó el arma a los efectivos para mostrarles que no tenía balas y que tampoco funcionaba.

De todas maneras la fiscal de turno, Dra. Garzón, ordenó la investigación del caso, el secuestro del arma, el testimonio a testigos y pericias al personal de criminalística para ver si efectivamente hubo disparos de arma de fuego en el lugar.