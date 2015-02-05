CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de septiembre de 2018

A LAS 21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE

21/09/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA

(CONTINÚA)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

17.45 UNA PARTE DE MÍ

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO

ARCE

21.45 TODO POR MI HIJA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 TODO POR MI HIJA (CONTINÚA)

23.30 KARA PARA ASK

00.00 RIZHOMA HOTEL

00.45 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL

SHOW

17.30 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 GIGANTES DEL SUD

16.00 FANÁTICAS

17.00 IRON SPORT

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 CIRCUITO ARGENTINA

 

CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 SÓLO FÚTBOL

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.00 LA OVALADA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 TENDENCIAS SANTIAGO

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

03.20 TENTACIÓN PELIGROSA

05.04 LIGA DE LA JUSTICIA OSCURA

06.27 FESTIVALES PANAMÁ 2018 VR. CINEMAX

PAN

06.52 ROBIN HOOD

09.39 HULK

12.18 EL HOMBRE MÁS BUSCADO

14.40 SIEMPRE ALICE

16.34 ROBIN HOOD

19.20 HULK

22.00 SUPERMAN REGRESA

TNT

03.19 ROSARIO TIJERAS

04.05 BUZZ - SEASON 7

06.00 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA

08.05 LA ENTREGA INMEDIATA

09.50 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA

11.35 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

13.30 LO MEJOR DE LOS EMMYS

13.33 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

16.37 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

18.58 TROYA

22.00 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL

PRÍNCIPE

00.55 LO MEJOR DE LOS EMMYS

00.58 LA NOCHE DEL DEMONIO

02.52 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS

TCM

00.05 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO

02.11 SUPERMAN 2. DONNER CUT

04.09 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.23 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.10 CASADOS CON HIJOS

07.36 CASADOS CON HIJOS

08.02 LA NIÑERA

08.26 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.53 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.40 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.06 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.32 LA NIÑERA

10.55 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.22 CASADOS CON HIJOS

11.48 INFIERNO BAJO TIERRA

13.42 PODER ABSOLUTO

16.00 SUPERMAN 2. DONNER CUT

18.06 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO

20.08 UNA PAREJA EXPLOSIVA

22.00 ARMA MORTAL

SPACE

00.29 DEAD RISING. TORRE DE CONTROL

02.44 DARKMAN. EL ROSTRO DE LA VENGANZA

04.19 EL ALMIRANTE. RUGIDO DE LAS CORRIENTES

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018

06.57 22 MINUTOS

08.29 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE

CASPIAN

11.20 EL INVENTOR DE JUEGOS

13.31 CHAPPIE

15.58 EL AVENTURERO. LA MALDICIÓN DE LA

CAJA DE MIDAS

17.56 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

20.00 EL SÉPTIMO HIJO

22.00 LA MALDICIÓN DE CHUCKY

23.54 LA CASA DE CERA


A DÓNDE IR

CASA DEL BICENTENARIO

(MENDOZA Y OLAECHEA)

* *DOMINGO 23, A LAS 18, “LA

NUEVA CUMBIA” OFRECERÁ UN

SHOW EN EL CICLO “RECITALES

DE SADAIC”.

TEATRO LA CASA

(PASAJE SAN LORENZO Nº

2699-2799)

* SÁBADO 29, A LAS 22, AVEMANTHRA

CELEBRARÁ SUS 25

AÑOS DE TRAYECTORIA. BANDA

INVITADA: PIRÁMIDE DE PARANOIA.

* SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS

22, VULGARM SAJRAS Y VYSCERYS.

* JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS

DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.

* SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS

22, LOS KARANES Y BANDAS DE

ROCK LOCAL.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* HOY, ARIEL CAMAÑO PRESENTA

ATRAPASUEÑOS. ACTUARÁN

LOS NOMBRADORES DEL ALBA,

FACUNDO TORO, “DEMI” CARABAJAL,

MAITE, ALEJANDRO DÍAZ,

MAXI MENDIETA Y RODRI SALVATIERRA.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE

20 A 21.30, SE DICTAN CLASES

DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”,

DESTINADAS A ADOLESCENTES

Y ADULTOS.

MILONGA DE

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON

ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA

DE PLAZA LUGONES TE INVITA

A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

17:20 (Cast)

MEGALODÓN (3D)

TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)

19:30 (Cast)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

17:30 (Cast) 20:00 (Subt) 21:50 (cast

) 22:10 (Subt) 22:30 (Subt)

ACUSADA (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00

(Cast)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

16:40 (Cast)

EL JUSTICIERO 2 (2D)

ACCIÓN (+13 AÑOS)

18:00 (Cast)

TODOS LO SABEN (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

19:00 (Cast)

JÓVENES TITANES EN ACCIÓN

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

16:10 (Cast)

EL ÁNGEL (2D)

POLICIAL (+16 AÑOS)

20:25 (Cast) 22:45 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

EL DEPREDADOR APTA 13 CON

RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:15 - 22:30

SUBTITULADO 22:30 (SÓLO JUEVES)

LA CASA CON UN RELOJ EN

LAS PAREDES ESTRENO APTO

TODO PÚBLICO CON RESERVA Y

LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:40 - 20:00

ACUSADA 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:20

LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/

RESERVA

CASTELLANO 2D 18:15 - 20:30 -

22:40

SUBTITULADA 2D 22:40 - (SÓLO EL

JUEVES)

MEGALODÓN APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30

 
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