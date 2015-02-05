CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de septiembre de 2018
A LAS 21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE
Por El Liberal
21/09/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA
(CONTINÚA)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
17.45 UNA PARTE DE MÍ
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO
ARCE
21.45 TODO POR MI HIJA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 TODO POR MI HIJA (CONTINÚA)
23.30 KARA PARA ASK
00.00 RIZHOMA HOTEL
00.45 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL
SHOW
17.30 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 GIGANTES DEL SUD
16.00 FANÁTICAS
17.00 IRON SPORT
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 CIRCUITO ARGENTINA
CANAL4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 SÓLO FÚTBOL
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.00 LA OVALADA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 TENDENCIAS SANTIAGO
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
03.20 TENTACIÓN PELIGROSA
05.04 LIGA DE LA JUSTICIA OSCURA
06.27 FESTIVALES PANAMÁ 2018 VR. CINEMAX
PAN
06.52 ROBIN HOOD
09.39 HULK
12.18 EL HOMBRE MÁS BUSCADO
14.40 SIEMPRE ALICE
16.34 ROBIN HOOD
19.20 HULK
22.00 SUPERMAN REGRESA
TNT
03.19 ROSARIO TIJERAS
04.05 BUZZ - SEASON 7
06.00 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA
08.05 LA ENTREGA INMEDIATA
09.50 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA
11.35 LA CHICA DE LA CAPA ROJA
13.30 LO MEJOR DE LOS EMMYS
13.33 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL
16.37 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
18.58 TROYA
22.00 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL
PRÍNCIPE
00.55 LO MEJOR DE LOS EMMYS
00.58 LA NOCHE DEL DEMONIO
02.52 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS
TCM
00.05 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO
02.11 SUPERMAN 2. DONNER CUT
04.09 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.23 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.10 CASADOS CON HIJOS
07.36 CASADOS CON HIJOS
08.02 LA NIÑERA
08.26 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.53 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.40 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.06 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.32 LA NIÑERA
10.55 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.22 CASADOS CON HIJOS
11.48 INFIERNO BAJO TIERRA
13.42 PODER ABSOLUTO
16.00 SUPERMAN 2. DONNER CUT
18.06 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO
20.08 UNA PAREJA EXPLOSIVA
22.00 ARMA MORTAL
SPACE
00.29 DEAD RISING. TORRE DE CONTROL
02.44 DARKMAN. EL ROSTRO DE LA VENGANZA
04.19 EL ALMIRANTE. RUGIDO DE LAS CORRIENTES
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018
06.57 22 MINUTOS
08.29 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE
CASPIAN
11.20 EL INVENTOR DE JUEGOS
13.31 CHAPPIE
15.58 EL AVENTURERO. LA MALDICIÓN DE LA
CAJA DE MIDAS
17.56 LA CHICA DE LA CAPA ROJA
20.00 EL SÉPTIMO HIJO
22.00 LA MALDICIÓN DE CHUCKY
23.54 LA CASA DE CERA
A DÓNDE IR
CASA DEL BICENTENARIO
(MENDOZA Y OLAECHEA)
* *DOMINGO 23, A LAS 18, “LA
NUEVA CUMBIA” OFRECERÁ UN
SHOW EN EL CICLO “RECITALES
DE SADAIC”.
TEATRO LA CASA
(PASAJE SAN LORENZO Nº
2699-2799)
* SÁBADO 29, A LAS 22, AVEMANTHRA
CELEBRARÁ SUS 25
AÑOS DE TRAYECTORIA. BANDA
INVITADA: PIRÁMIDE DE PARANOIA.
* SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS
22, VULGARM SAJRAS Y VYSCERYS.
* JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS
DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.
* SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS
22, LOS KARANES Y BANDAS DE
ROCK LOCAL.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* HOY, ARIEL CAMAÑO PRESENTA
ATRAPASUEÑOS. ACTUARÁN
LOS NOMBRADORES DEL ALBA,
FACUNDO TORO, “DEMI” CARABAJAL,
MAITE, ALEJANDRO DÍAZ,
MAXI MENDIETA Y RODRI SALVATIERRA.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE
20 A 21.30, SE DICTAN CLASES
DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”,
DESTINADAS A ADOLESCENTES
Y ADULTOS.
MILONGA DE
PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON
ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA
DE PLAZA LUGONES TE INVITA
A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
17:20 (Cast)
MEGALODÓN (3D)
TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)
19:30 (Cast)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
17:30 (Cast) 20:00 (Subt) 21:50 (cast
) 22:10 (Subt) 22:30 (Subt)
ACUSADA (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00
(Cast)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
16:40 (Cast)
EL JUSTICIERO 2 (2D)
ACCIÓN (+13 AÑOS)
18:00 (Cast)
TODOS LO SABEN (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
19:00 (Cast)
JÓVENES TITANES EN ACCIÓN
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
16:10 (Cast)
EL ÁNGEL (2D)
POLICIAL (+16 AÑOS)
20:25 (Cast) 22:45 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
EL DEPREDADOR APTA 13 CON
RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:15 - 22:30
SUBTITULADO 22:30 (SÓLO JUEVES)
LA CASA CON UN RELOJ EN
LAS PAREDES ESTRENO APTO
TODO PÚBLICO CON RESERVA Y
LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:40 - 20:00
ACUSADA 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:20
LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/
RESERVA
CASTELLANO 2D 18:15 - 20:30 -
22:40
SUBTITULADA 2D 22:40 - (SÓLO EL
JUEVES)
MEGALODÓN APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30