Arranca la segunda fase para los equipos de Primera del Torneo Final

21/09/2018 - La Liga Federal programó para mañana una nueva fecha del Torneo Inicial, que se juega en las categorías C20, C40, C45, C50 y Primera. En Primera comenzará la segunda fase y los equipos deberán reafirmar sus ambiciones para pelear por cosas importantes. La C40, con fixture reordenado, entra en la recta final para los 24 equipos participantes. Los partidos programados en el primer turno comenzarán a las 15.30 y los del segundo turno, a las 17. Programa En Comunicaciones: San Lorenzo Belgrano vs. Rabenar Forres (C20) y Alberdi FC vs. Red Star (C50). En Status: San Ramón vs. Barrio Sargento Cabral (C40) y Pepsi FC vs. El Desafío (C40). En Copse: Copse vs. Huracán FC. En Luz y Fuerza: Rosario Central vs. La Reserva (C40) y Dr. Beltrán vs. Amigos de la Vida (C45). En Luz y Fuerza: Rabenar Forres vs. Smata Taller Willy (Primera) y Deportivo Rec vs. El Triángulo (C45). En Sutiaga: Coca Transp. Santillán vs. Piquito FC (C40) y Municipalidad de Clodomira vs. Inti Tour (C50). En Nueva Unión: Casa Maud vs. Adhoc FC (Primera) y Estudio Jurídico vs. Coca Tranp. Santillán (Primera). En Polly: cancha Nº 1, Fresco FC vs. Excursionistas (Primera) y Papelería Pamela vs. Ex Combatientes (C50); cancha Nº 2, El Argentino vs. Lubricentro MyM (C40) y Eroplast FC vs. Contreras FC (Primera). En Agricultores: Agricultores Unidos vs. Norlu y Los Changos del Dente (Primera) y Amigos Textiles vs. Antaje FC (Primera). En Logística: San Antonio vs. Nueva Autonomía (C40) y Recambio Gogui Fernández vs. Templo FC (Primera). En Los Halcones: cancha Nº 2, Los Amigos vs. Farmacia Abdala (Primera) y El Fortín vs. Nuevo Beltrán (C40); cancha Nº 3, Los Halcones vs. Farmacia Plata (C40) y Grupo Red vs. Dr. Atese (C45). En Cilindro Cortez: El Deport vs. Abogados Cat (C40) y Electricidad Cortez vs. Salamanca FC (C50). En Alumni: Buen Pastor vs. Beula Construcciones (C45) y Los Dinos vs. Grasería Fernández (C50). En Atsa: Lenon Pochito Bar vs. La Saavedra (C45) y Veteranos de Malvinas vs. Copa Aeropuerto (C50). En Complejo Bascon: cancha Nº 1, El Ciclón vs. La Kinchada (Primera) y Tapiales Las Gemelas vs. Campos GNC (Primera); cancha Nº 2, Aguma Construcciones vs. Barrio Del Pino (Primera) y TN Herrería vs. Campeones del 28 (C45). En Potrerito 1: Moto Full vs. Argentinos Juniors (Primera) y Iosep vs. Cimes FC (Primera). En Potrerito 2: cancha Nº 1, Cacho FC vs. UTA FC (C20) y El Barsa vs. La Juve (C20); cancha Nº 2, Los Tigres vs. 5º Alte. Brown (C20) y Panadería Monteagudo vs. Islas Malvinas (C20); cancha Nº 3, Gremio FC vs. Piquito FC (C20) y Amigos Lucianita vs. CAthletic (C20); cancha Nº 4, Despensa del Valle vs. San Miguel (C20) y Bobinados Soria vs. Vinalar FC (C20); cancha Nº 5, Los Primos vs. Pibes 17 (C20) y Los Carpas vs. Carro Alim (C20). En Rivadavia: San Carlos vs. Kinka FC (C20) y Loreto FC vs. Óptica Bella Vista (C50). En Mamita Cardozo: Profesores de Educación Física vs. Potrero FC (C45) y Profesores Piratas vs. Despensa del Valle (C50). En Sayago Cardozo: MG Diseños vs. Flaco y Persas (Primera) y Oca FC vs. La Católica (Primera). En Los Pichones: La Juntada vs. Taller Dany (C40) y San Fernando vs. Villa Negrita (C45). En La Morocha: cancha Nº 1, La Estefeta vs. Defensa Civil (C40) y Roque y Amigos vs. Villa Mercedes (C45); cancha Nº 2, Macroffice FC vs. Rivadavia FC (Primera) y Loreto FC vs. La Bañadera (C45).