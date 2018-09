Esta noche habrá acciones en el Parque Municipal por la segunda fecha del Clausura

21/09/2018 - CHOYA, Choya (C) Esta noche a partir de las 20 horas se pondrá en juego la segunda jornada del torneo Clausura, que lleva la denominación de 144º Aniversario de Frías, que cuenta con la coordinación y organización de la Liga de las Instituciones de la “Ciudad de la Amistad”. El estadio que recibirá las emociones de esta competencia será el Parque Municipal de Frías, donde se espera una gran concurrencia de aficionados para ponerle calor y color a la jornada. El fixture de los partidos de hoy será el que se detalla a continuación: La Bío vs. Loma Negra; Panaderos vs. Tránsito; Obras vs. Técnica; Banco vs. Social; Comercio vs. Policía y Aoma vs. Polideportivo. Panaderos, Obras, Loma Negra y Comercio ganaron sus compromisos en la fecha inaugural, por eso tienen tres unidades y miran al resto desde arriba.