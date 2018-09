San Martín se quedó con el clásico y es líder con Belgrano

21/09/2018 - LAS TERMAS, Río Hondo (C) San Martín venció por la mínima a 25 de Mayo, se quedó con el clásico de la fecha y alcanzó a Belgrano en la punta del Torneo Anual “Yolanda Sosa, Domingo Rojas” copa “Corralón Mukdise” que organiza la Liga Termense de Fútbol. En partido jugado con mucha intensidad y con una buena concurrencia de público, San Martín le ganó por 1 a 0 a 25 de Mayo. El Santo fue práctico y merced a jugadores de experiencia pudo vencer a un 25 de Mayo que le costó demasiado generar jugadas claras de gol. El único tanto del encuentro lo marcó Lucas Massa a los 34’ de la primera parte con un fuerte remate desde afuera del área que se metió en el palo derecho del portero Edgar Perea. Belgrano, que comparte la punta con San Martín, igualó en un gol con el débil Herrera El Alto. Fue un partido apenas discreto en el que el Aurinegro se puso en ventaja con un gol de penal de Facundo Morales. Empató el encuentro Antonio Masmut. Argentino volvió al triunfo al vencer a Barrio Adela, en cotejo muy trabado y con pocas jugadas hacia los arcos. La diferencia a favor de los de Agua Santa fue marcada por Hugo Medina. Termas igualó con La Costanera 1 a 1. Ítalo Canata fue el autor del gol para Termas, mientras que Nahuel Sánchez, de penal, igualó para el Tricolor. Sector El Alto empató en un gol con Villa Balnearia. José Luis Ávila abrió la cuenta para Sector, y José Díaz lo empató para el “Bagrero”. Por último Los Dorados y Villa Nueva no pudieron sacarse ventaja. Igualaron 0 a 0. Las posiciones quedaron así: San Martín y Belgrano 17; 25 de Mayo, La Costanera, Argentino y Legresti 12; Termas 10; Villa Nueva 9; Villa Balnearia 8; Los Dorados y Sector El Alto 6; Adela 5 y Herrera El Alto 3. La novena fecha comienza esta tarde en la cancha de 25 de Mayo. A las 14.15 se enfrentarán Termas con Legresti; a las 16.15 San Martín con Villa Nueva. Mañana a las 14.15, Barrio Adela con Los Dorados y a las 16.15 Villa Balnearia con Belgrano. El domingo se completará la fecha. Los encuentros se jugarán por la mañana por el partido del Superclásico. A las 9.30, Sector El Alto con La Costanera y a las 11.30 Herrera El Alto con 25 de May