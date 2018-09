Mañana se jugará un nuevo capítulo del “Carlos Coronel”

21/09/2018 - Choya, Choya (C) En el estadio del Tiro Federal de la “Ciudad de la Amistad” se disputará la decimonovena fecha del torneo que lleva la denominación de Carlos Coronel y que cuenta con la organización de la Asociación del Fútbol Amateur de Frías. El horario de inicio del primer partido será a las 13. El programa será el que se detalla a continuación: Carnicería Giovanni vs. Juan Perón; Los Tornillos vs. El Tiro Federal; Barrio Oeste vs. El Vasco Carnes; Loma Negra vs. Autoservicio Hernán; Los Cuervos vs. Mercado Gachi y Legui y Mercadito del Valle vs. M y M Deportes. Los Cuervos siguen en la cima del certamen con 40 unidades. Expectativas Para esta jornada se renuevan las expectativas debido a que todos los equipos quieren mejorar las posiciones en la general, ante la proximidad del cierre del certamen y de los cruces por los play off. Se recuerda que para esa instancia, los mejores ubicados en la tabla contarán con ventaja deportiva en la fase de los octavos de final. l