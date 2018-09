Tiempo de definiciones en el torneo “Daniel Kanky González”

21/09/2018 - LORETO (C) Mañana se disputará de manera íntegra la decimonovena fecha del torneo “Daniel Kanky González” organizado por la Afal (Asociación de Futbolistas Amateurs Loretanos). El certamen tiene a cinco equipos con cinco puntos. Mientras que matemáticamente los siete que ocupan las principales posiciones pueden salir campeón. Todos esperan esta fecha para acercarse a la meta para coronarse victoriosos en la temporada 2019 u ocupar un lugar en la liguilla de la que nadie quiere quedar afuera. Posiciones Las principales posiciones son las siguientes: punteros con 36 puntos La Avenida y el Bº Libertad; 35 pts. El Mechero, en el cuarto puesto con 34 pts. Los Esquineros; con 32 Los Bushcas, el sexto lugar con 31 puntos es ocupado por Defensores de Libertad que comparte esa ubicación con Defensores del Remanso. En la decimanovena fecha se enfrentarán La Colonia vs. 48 Viviendas; Alberdi vs. San Esteban; Bº Libertad vs. CSDBO; Defensores de Libertad vs. Los Pinchas; Bº Jorge Newbery vs. Alma y Vida; Barrio Oeste vs. Los Bushcas; Mechero vs. Defensores de Remanso; Palermo vs. Avenida; Esquineros vs. FCTC; Albañiles vs. Zona Roja Resultados de la decimoctava fecha Zona Roja 1, Esquineros 2; Defensores de Remanso 3, Bº Oeste 1; La avenida 0, Albañiles 0; CSDBO 0, Alberdi 0; Los Pinchas 0, Bº Libertad 0; Alma y Vida 0, Defensores de Libertad 4; Los Bushcas 1, J. Newbery 0; FCTC 1, La Colonia 1; 48 Viviendas 0, Mechero 1; San Esteban 0, Palermo 3. l