La décima jornada promete ser vibrante

21/09/2018 - La Liga Bandeña de Ex Futbolistas programó para mañana la décima fecha de su Torneo Anual 2018, denominado “Gaseosas Secco”, que tendrá una amplia cartelera con partidos que prometen ser vibrante en todas sus categorías: 20, 34, 40, 45 y 50. Los encuentros se jugarán desde las 16 y 17.30, con 30 minutos de tolerancia únicamente para los del primer turno. El certamen va ingresando en su etapa de definiciones y son muchos los equipos que pugnan por un lugar en la fase final, por lo que tanto esta fecha, como las que vendrán, tendrá mucha importancia. La programación completa es la que se detalla a continuación: En Las Palmas: 14.40, Las Palmas vs. Dep. Dani (20); 16.10, Las Palmas vs. Dep. Dani (34) y 17.40, Las Palmas vs. San Andrés FC (50). En Bº Independencia: Independencia vs. Paraíso (34) y Produnoa vs. Independencia (40). En Irma FC: Irma FC vs. Fénix FC (34) y Quilmes vs. Irma FC B (50). En Villa Suaya: Villa Suaya vs. Los Simios (20) y Villa Suaya vs. Taller Tévez FC (34). En 25 de Mayo: 25 de Mayo vs. Bº Independencia (20) y 25 de Mayo vs. Dep. Manuel Belgrano (34). En Dep. Alem: Dep. Alem vs. Transp. Yamila (34) y Dep. Alem vs. Soler FC (40). En Coronel Lugones: Coronel Lugones vs. El Cruce FC (34) y Coronel Lugones vs. Rosario (45). En El Correntino: Bº Salido vs. Villa Margarita FC (20) y Bº Salido vs. Alto Verde (34). En River Plate: River Plate vs. Argentinos del Norte (34) y River Plate vs. Belgrano (40). En San Lo renzo: 14.40, Soler FC vs. Argentinos del Norte (20); 16.10, Villa Nueva vs. Hual Club (34) y 17.40, Cable Express vs. Sarmiento (50). En El Polear: El Polear vs. Alto Verde (40) y El Polear vs. Agua y Energía (50). En Produnoa Uno: Las Palomas vs. Villa Suaya (40) y La Fraternidad vs. Dep. Manuel Belgrano (45). En Río Dulce: 14.50, Río Dulce C vs. San Isidro (20); 16.10, Río Dulce B vs. San Isidro B (20) y 17.40, Los Simpsons vs. Villa Unión (40). En Matadero: 14.50, Matadero FC vs. Produnoa (20); 16.10, Laprida FC vs. Quilmes (20) y 17.40, Bº Gorrini vs. Chacarita (40). En Argentinos del Norte: Argentinos del Norte vs. 12 de Octubre (40) y Argentinos del Norte vs. Irma FC (50). En San Isidro: San Isidro vs. San Juan (45) y San Isidro vs. Polirrubros DG (50). En Produnoa Dos: Platense vs. Río Dulce (45) y Diablos Rojos vs. Italiano (45). En Rentas: Def. Pompeya vs. Villa Suaya (50) y Dep. Walter vs. Paraíso (45). En Villa Inés: 14.40, Dos Leones vs. La Granja FC (20); 16.10, Villa Inés vs. Irma FC (20) y 17.30, Villa Griselda vs. Hual Club (50). En Aristóbulo del Valle: Finca de Ramos vs. Parque FC (20) y Aristóbulo del Valle vs. Indep. Media Flor (50). En Belgrano: River Plate vs. Río Dulce (20) y Belgrano vs. Dep. Alem (20). En Villa Unión Dos: 17.30, Villa Unión vs. Def. Dani (34). En Nueva Esperanza: 17.30, Nueva Esperanza vs. La Higuera (34). En Pablito: 16, Pablito FC vs. Argentinos del Sur (34). En El Cholo: 16, Las Palomas vs. Los Cardones (34). En 12 de Octubre: 16, 12 de Octubre vs. Dep. Rincón FC (34). En San Juan: 17.30, San Juan vs. Belgrano (34). En Avenida: 16, Real Avenida vs. IV Centenario FC (34). En Besares La Guarida: 17.30, Besares vs. Central Norte (40). En Palermo: 16, Palermo vs. Coronel Lugones (40). En San José: 17.30, Los Cardones vs. Hual Club (40). En Central Norte: 17.30, Central Norte B vs. Independencia B (40). En Los Simios: 17.30, Los Simios vs. Def. Los Lagos (40). En Zahuy FC: 16, Zahuy FC vs. Bº Central Argentino (40). En Amp. Paraíso: 17.30, Los Lagos vs. Dep. Alem (45). En Chacarita: 17.30, Chacarita vs. Argentinos del Norte (45). En 9 de Julio: 17.30, Def. 9 de Julio vs. Hual Club (45). En La Lechera: 17.30, Hual Club B vs. 25 de Mayo (45). En Media Flor: 16, Besares vs. Independencia (45). En El Porvenir: 17.30, Unión Obrera vs. El Cruce (50). En Tramo 16: 17.30, Credenciales NOA vs. Villa Raquel (50). En Güemes: 17.30, Güemes vs. San Isidro B (50). En Hual Club: 17.30, Hual Club B vs. San Juan (50). En De Pablo: 17.30, Soler vs. Amigos Bandeños (50). En Alto Verde: 16, Alto Verde vs. Def. Pompeya (20).