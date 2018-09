Se disputó la séptima fecha y el certamen quedó al rojo vivo por la clasificación

21/09/2018 - El torneo Interprensa de Fútbol, que es organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero, va ingresando en su etapa decisiva. Entre lunes y martes se disputó la séptima jornada y a falta de dos fechas, las dos zonas se pusieron al rojo vivo. El primer partido de la jornada, lo animaron Canal 7 y Noti Express. El puntero de la zona B, volvió a ganar, al imponerse por 2 a 1 en un juego atractivo. Los goles del equipo de la calle Andes fueron anotados por Joaquín Ledesma (2). Para Noti Express, descontó Duilio Hecklein. El otro puntero, en este caso del grupo A, Nacional - Fantástica, sigue ganando y esta vez derrotó 2 a 1 al complicado elenco de La 103.3, con las anotaciones de Marcos Gerez y Martín Mansilla y prácticamente se aseguró su clasificación para la Copa de Oro. Para La 103.3 descontó Carlos Pereyra. En otro de los juegos interesantes, correspondiente a la zona A, se vieron las caras Nuevo Diario y Radio Mitre, en duelo de escoltas. Pero en este caso, Mitre se quedó con el triunfo por 2 a 1, en un cotejo parejo y emocionante de principio a fin. Luis Ledesma y Mariano Orieta marcaron para el vencedor en el primer tiempo. Mientras que Juan Díaz descontó para Nuevo Diario, de penal. Mitre quedó como escolta de Nacional- Fantástica. A su vez, Prensa Santiago se metió en la conversación por la clasificación a la Copa de Oro, al derrotar por 3 a 2 en un cotejo lleno de emociones a EL LIBERAL. Para el elenco que se quedó con los tres puntos, convirtieron: Ricardo Gutiérrez (2) y Daniel Juárez. Para el “Decano”, descontaron Rafael Ledesma y Hugo Saavedra. El equipo de Prensa quedó con 6 unidades, a tres del escolta del grupo B, Express. Por último, Radio Panorama y Express quedaron a mano e igualaron 1 a 1 en un final “caliente”. Vidal marcó para Panorama e Iván Pacheco lo hizo para Express. Posiciones: Zona A: Nacional/ Fantástica 17; Radio Mitre 14; Nuevo Diario 11, La 103.3 11 ; Panorama 5. Zona B: Canal 7 14; Express 9; Noti Express 8; Prensa Santiago 6; EL LIBERAL 1. Próxima fecha: EL LIBERAL vs. Nuevo Diario, Prensa Santiago vs. Canal 7, Noti Express vs. Panorama, Express vs. La 103.3, Nacional/ Fantástica vs. Mitre