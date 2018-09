La Pachanga y Contadores Jrs se miden en el marco del décimo acto

21/09/2018 - El campeonato Clausura denominado “La Boutique Deportiva”, que organiza el Torneo de Profesionales, tendrá mañana una nueva fecha en la que se destaca el encuentro que protagonizarán La Pachanga ante Contadores Jrs. La competencia transita su etapa media y cada vez gana más emoción. Muchos equipos intentarán acortar distancia con lo líderes para entrar en la recta final, con chances de meterse en el cuadro principal. Cartelera La programación completa, es la siguiente. En Cancha 2 del Complejo de Jugadores Libres: Murciélagos vs. Norcen 13.30; Valencia vs. Industria FC 15.20; Barrio Sarmiento vs. La Moreno 17.10; Nueva Chicago vs. La Alvarado OLD 18:50. En cancha 3: Abogados Cuervos vs. Aesya 13.30; Manzana 6 vs. Los Pibes de la 11 15.20; Chelsea vs. Intocables 17.10. En cancha 4: Profesores Montero Sport vs. La Esquina 13.30; Brima vs. La Gloriosa 15.20; Abogados Cat vs. Abogados Topos 17.10. En cancha 5: Barrio Saenz Peña vs. Villa las Delicias 13.30; Warrior vs. La Alvarado Stone 15.20; La Jp del 7C vs. Colón Gomas 17.10.E n cancha 6: Ramón Carrillo vs. Lex D.R. 13.30; 22 y Media vs. Málaga 15.20; Los Coyotes vs. Coesa 17.10. En cancha 7: Cristal vs. Comb. Bertolotti 13.30; Deportivo JJ vs. Pukara F.C. 15.20; La Pachanga vs. Contadores Jrs 17.10. En cancha 8: José Ignacio vs. Semillería Rossi 13.30; Cacheteao Con Coca vs. Racing 15.20; Sportivo Lucy vs. Atlas 17.10.