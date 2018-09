El Clausura prosigue mañana con una extensa programación

21/09/2018 - Mañana vuelve la emoción al Complejo Deportivo Santa María, ubicado en la zona sur de nuestra ciudad. S e jugará una nueva fecha del Torneo Clausura, que se juega en las categorías Senior, Maxijunior y Junior. L a actividad comenzará a las 14 en las canchas del predio ubicado en la localidad de Santa María. Programa Senior: 14, Los Turcos vs. San Pablo FC, América FC vs. Los Pichones de BP y Praga vs. Juan Fe; 15.30, Los Mattar vs. El Proveedor, Bebedores FC vs. La Davis FC, interzonal 1 vs. Maco FC, Santa María vs. Yanasus, G80 vs. CA Talle S y Vizca Barsa vs. La Logica FC; 16.50, Chachapuma FC vs. Neron FC, FC Mandos vs. MMLPQTP y Doña Marta y El Plumero vs. Nieri. Maxijunior: 14, Club Amigos Picheros vs. Autonomía FC, Los de Siempre vs. NAB, Ciudad FC vs. Los Gauchos, interzonal 1 vs. Corte de Miércoles, Indumentaria Santiago vs. Viejos Amigos e Interzonal 2 vs. Messiánicos; 15.30, Barrio Belgrano vs. LBP, El Esteko FC vs. Paloma FC, La Sampdoria FC vs. Hipercell, SemenUp vs. El Portal Cósmico FC y Kechap FC vs. Saque del Medio; 16.50, Fluminense vs. Ceneri, Los Changos FC vs. La Posilga, El Tatu vs. Perfil Bajo, Sensey vs. Realcohólicos y La Eskina vs. El Colo FC. Junior: 14, Gasoliva vs. Arsenal, Pibex FC vs. Wolfsburgo, Sanfra vs. Toro Viejo FC, interzonal 1 vs. Atlético Mariano FC, Atlas FC vs. El Atlético e interzonal 4 vs. Los Pibes; 15.30, La Toma FC vs. La 25 FC y Rejunte FC vs. Cn FC; 16.50, La Taberna FC vs. Fecha FC, interzonal 2 vs. LSV, Los Choris vs. Vagancia FC, Pukará Jrs. vs. El City, La Roma vs. San Lorenzo e interzonal 3 vs. Rulo FC.