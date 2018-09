Se juegan los octavos de final en el Sindicado de Empleados, en Tabla Redonda

21/09/2018 - Este domingo de jugarán los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Comercial de la ciudad de La Banda que fiscaliza el Sindicato de Empleados de Comercio de la vecina ciudad. El pasado domingo no se jugó por la gran cantidad de agua que presentaban las dos canchas debido a las abundantes precipitaciones que cayeron sobre la ciudad. Recordemos que en esta instancia los encuentros serán de ida y vuelta. Los partidos se jugarán en las dos canchas que posee el sindicato en el barrio Tabla Redonda y la programación completa es la siguiente. En la cancha 1: 12.30, Ferret. Ovejero vs. Óptica Ver Más; 14, Router SA vs. Ultraquim; 15, Pollería Sur vs. Electronorte; 16, Panific. Mi Luna vs. JM Deportes. En cancha 2: 12.30, Aut. Zahuy vs. Roberto Chelala; 14, PLB vs. Sin Rival; 15, Fiambreria Cayetano vs. Romero Distr.; 16, Mi.Al.Ma. vs. Produnoa. Comercial Santiago Por otro lado, la dirigencia de la Liga Comercial de Santiago del Estero informó que la fecha que se iba a programar para este domingo se suspendió, a raíz del festejo del Día del Empleado de Comercio. De esta manera, le fecha que debía haberse jugado la semana pasada y que fuera suspendida por las inclemencias del tiempo (mucha lluvia), recién podrá retomarse el 30 de este mes. Lo cierto es que el certamen está al rojo vivo, con muchos equipos que luchan por un lugar de privilegio en el apasionante campeonato de la Liga Comercial. Los equipos se brindan por entero cada vez que salen a escena en las canchas del Sindicato de Empleados de Comercio ubicado en el sur capitalino, en el El Zanjón. Hay una enorme expectativa ahora por los festejos