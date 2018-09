Grandes duelos tendrá el último capítulo del certamen Apertura

21/09/2018 - Mañana se jugará la 30ª (última) fecha del Torneo Apertura a partir de las 15, con 30’ de tolerancia, salvo en cancha de Gremio Judicial, donde el mismo comenzara a las 16.30 con idéntica tolerancia. La jornada deportiva como siempre tendrá a varios equipos sumergidos en la lucha para la definición del campeonato. Es por ello que la cita de mañana no será una más para todos los conjuntos que buscan pelear un lugar en la zona de definición. Éste es el programa completo de la jornada deportiva prevista para mañana. En cancha de Estrella Roja: Despensa Nico vs. Islas Malvinas (50); Cristian FC vs. Cadetería Alsina. En cancha San Luis: San Luis vs. Taller Carlos Issi; Unión vs. Loma FC. En Estrella Roja 2: Club Piedritas vs. Joyería Jóyex; Barrio 1º de Mayo vs. Los Poros. En Santa Rita: Dos de Abril vs. Unión For Ever (50). El equipo de Carnicería Daniela gana puntos Resultados En C 40: Loma FC 3, Dos de Abril 1; Los Fugitivos 3, Club Atlético Luján 2; J. F. Neumáticos 3, Triángulo Rojo 0; Los Herederos 2, San Luis 0; Joyería Joyex 1, Taller Carlos Issi 0; Los Poros 3, Club Piedritas 2; Barrio 1º de Mayo 2, Cristian FC 1; Cadetería Alsina 1, Unión 0. Posiciones: 1) Club Piedritas 75 puntos; 2) San Luis, 61; 3) Unión, 58; 4) Los Poros, 57; 5) Cadetería Alsina, 53; 6) Loma FC, 51; 7) Taller Carlos Issi, 50; 8) Joyería Jóyex, 48; 9) Los Herederos, 40; 10) Cristian FC y Barrio 1º de Mayo, 31; 11) J. F. Neumáticos, 25; 12) Dos de Abril, 24; 13) Club Luján, 23; 14) Los Fugitivos, 16; 15) Triángulo Rojo, 4.