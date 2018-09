Dos tiradores, con la mira en el clásico

Fotos DE LUJO. Leonardo Mainoldi y Leonel Schattmann visitaron la Redacción de EL LIBERAL y hablaron del gran clásico que marcará el debut en el Súper 20.

Leonardo Mainoldi y Leonel Schattmann le apuntan al clásico del domingo ante Olímpico, con la experiencia de haber jugado varios y con el convencimiento de que será un partido muy especial por el ambiente que habrá en el estadio Ciudad.

En visita a EL LIBERAL, los tiradores de Quimsa se mostraron ansiosos por entrar a jugar, y entusiasmados por la expectativa que genera el clásico en la afición santiagueña.

¿Cómo viven las horas previas al clásico?

LS: Con mucha expectativa por lo que va a ser el partido del domingo. Sabemos que es un clásico, que es importante para nosotros, para el club, para la gente en la ciudad. Lo estamos viviendo como tal, esperando, preparándonos. Con ansias.

LM: Con ganas de que llegue, sabiendo que es el inicio de una temporada larga, con grandes desafíos como el Súper 20, la Liga Sudamericana, la Liga Nacional. Uno se prepara de la mejor manera. No hay cosa mejor que un clásico, sabiendo cómo lo vive la gente, que ya de entrada nos va a pedir que ganemos y nosotros también se lo queremos dar a la gente. Contento de que ya arranque la Liga y más con un partido tan bonito como éste.

-¿Les preocupa la racha de lesiones?

LS: No, puede pasar porque por ahí las pretemporadas son un tanto exigentes para todos. Por una cosa o por otra, hay algunos jugadores que están tocados, que tienen algunas molestias o lesiones y es normal, es parte de ese proceso. La verdad que no preocupa. Sabemos que trabajamos mucho tiempo ya con el equipo completo. Esto de las molestias fue muy repentino, fue en el último tiempo y trataremos de que estén todos cerca del ciento por ciento para llegar al partido del domingo.

LM: Yo venía de una lesión, pero día a día me estoy sintiendo mejor. Me faltan partidos y entrenamientos. De a poco nos vamos a ir poniendo bien. Cuando uno tiene lesiones de jugadores, es obvio que todo deportista convive con eso y es parte del oficio también, pero esperemos que sean las menos posibles durante la temporada. Si estamos completos, creo que tenemos un buen equipo y bastante largo. Ojalá nos respeten y estemos lo más sanos posibles.

-¿Qué genera un clásico?

LS: Tuve la posibilidad de jugar de los dos lados y muchos clásicos. Se vive de una manera muy especial. En esta etapa de la preparación, quizá los equipos no están rodados como tienen que estar y eso por ahí se nota un poco. Trataremos de suplirlo con otras cosas, con intensidad, con ganas. Y ganar el juego, que es lo que todos nosotros queremos.

LM: Sabemos cómo lo vive la gente. Ni nosotros ni ellos llegamos en la mejor versión. Estamos arrancando la temporada. Los equipos en plenitud se empiezan a ver a partir de febrero, en marzo. También hay algunos que terminan la temporada y no han conseguido llegar a ese nivel esperado. Trataremos de disimularlo y de cambiarlo por energías y ganas.

-¿Piensan en los jugadores del rival que juegan en sus puestos?

-Sí, se trata de ver quién es el jugador que vas a enfrentar en tu posición. Pero más que nada en qué es lo que hace el otro equipo, en conjunto. Ver por qué partes pasa su mayor virtud y cuáles son sus falencias. Se estudia todo: el ataque, la defensa, si corren, si no corren o aquel jugador puntual que tienes que detener. Eso lo hace el cuerpo técnico y nosotros tratamos de implementarlo en el campo de juego. Con esa información, se simplifican muchas cosas.

LM: Prefiero que el rival esté completo (por Alejandro Diez). Somos rivales, pero siempre uno tiene una amistad y con todos me llevo bien. Espero que se recupere pronto y si no está, estará Basualdo o Caio Torres. Esté quien esté, hay que tratar de ayudar al equipo. Es verdad que uno mira contra quién va a jugar. Nos toca Olímpico y dentro de cuatro días, Instituto y uno sabe los jugadores que tiene. El rival juega, te la pone complicado también. En la Liga se utiliza mucho el scouting.

-¿Siguen a la selección?

LS: Es una camada nueva, joven, con muchas ganas. Hace ilusionar a mucha gente. Están con un compromiso muy grande y con un abanderado como Luis (Scola) que por ahí trata de inculcar muchas cosas dentro y fuera de la cancha. Tiene un cuerpo técnico que labura muy bien y eso es muy importante. Genera ganas de ver cómo juegan, la intensidad que manejan. ¿Yo? Estoy un poco grande... (risas). Cuando me tocó estar lo disfruté mucho, traté de aprender de cada detalle, me nutrí mucho de eso. Si llega, bienvenido sea. Yo trato de hacer las cosas siempre lo mejor posible para mi club.

LM: Es lo máximo que aspira todo deportista. Representar a tu país no se compara con nada. Es un paso por encima de todo. Escuchar el himno, vestir la camiseta de tu país es otra cosa. Se habló de que no había recambio y yo creo que sí lo hay. Obvio que uno siempre tiene esas ganas de estar y más habiendo un Mundial por delante. Si me dicen de ir a doblar las toallas y las camisetas, voy, porque representar al país es único. Uno está en un equipo y después si viene, bienvenido sea y disfrutarlo al máximo.