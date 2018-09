Siguen los elogios al autódromo

21/09/2018 -

Mariano Werner: "El fin de semana estaremos compitiendo en uno de los circuitos más lindos y técnicos que tiene la Argentina. Es una carrera especial por el cambio de neumáticos, así que somos optimistas de ser rápidos tanto en pista como en boxes. Es un trabajo en equipo y será fundamental hacerlo bien para ir cerrando el año de la mejor manera".

Néstor Girolami: "Siempre me gusta correr en Las Termas de Río Hondo porque es un circuito que en lo personal me cae bien. En el taller se ha trabajado mucho con el cambio de neumáticos obligatorio en la prueba final ya que los mecánicos toman un papel muy importante, más que nunca".

Fabián Yannantuoni: "Volver a Las Termas me genera grandes recuerdos porque he logrado varias victorias allí. Todos sabemos que es una de las mejores pistas del país, pero haber ganado tantas carreras ahí me motiva para volver. A cualquier piloto le gusta competir en ese circuito, pero para mí es aún más especial".