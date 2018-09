Ramírez sólo piensa en ganar

Fotos DESPLIEGUE. Ramírez es uno de los volantes con mayor criterio y juego de Central Córdoba. Pero cuando tiene que ir al piso, se "raspa" sin problemas.

21/09/2018 -

La delegación de Central Córdoba emprendió anoche el viaje a Junín, donde mañana a las 19.05 visitará a Sarmiento por la cuarta fecha de la B Nacional.

El volante Alfredo Ramírez, uno de los referentes del plantel, dialogó con "El Clásico" de Radio Panorama y destacó la victoria conseguida el fin de semana pasado ante Quilmes, se ilusionó con volver a ganar mañana y puso otra vez en segundo plano a la Copa Argentina (el Ferro enfrentará el miércoles 26 a Brown de Adrogué, en Santa Fe, por octavos de final).

"Fue muy importante la victoria con Quilmes para seguir confiando en lo que hacemos, en la idea que tenemos. Entonces sería un error de parte nuestra pensar hoy en la Copa Argentina, porque tenemos que darle prioridad al torneo y para nosotros es más importante eso. Tenemos que jugar con Sarmiento y tratar de conseguir la victoria porque para nosotros es fundamental", señaló.

Luego agregó: "Todavía no sabemos cómo juegan, pero son peligrosos por los costados. Si juega Cólzera también puede flotar ahí en el medio y es un buen jugador. Hay que tomar los recaudos necesarios contra el equipo rival y potenciar nuestra fortaleza para tratar de lastimarlos".

"Oveja" remarcó que Central mantendrá su estilo de juego de salir a presionar en cualquier cancha: "Es nuestra esencia. No podemos abandonarla porque es lo que trabajamos, lo que intentamos. Entonces, llegar el día del partido y hacer otra cosa, no nos saldría nada. Sí hay que tomar los recaudos necesarios de donde nos pueden lastimar. Pero a la hora que tenemos la pelota debemos tratar de ser protagonistas del juego, tratar de aprovechar los espacios que a lo mejor ellos pueden llegar a dejar. Y tratar de lastimarlos. Después, si podemos hacer la diferencia, tratar de tener la pelota y jugar con la desesperación de ellos", explicó.

"Yo pienso que el equipo que juega bien al fútbol tiene más probabilidades de ganar un partido. Pero no quita que un equipo que no lo merezca, a pelotazos te pueda llegar a lastimar como nos pasó el otro día con Quilmes. En Mendoza se encontraron con un gol en contra muy temprano y se replegaron mucho. Si te pones a ver el partido, lo dominamos de principio a fin, generamos situaciones y convertimos al arquero en figura. Pero perdimos, porque el fútbol a veces no tiene lógica", añadió.

Por último, volvió a referirse a la Copa Argentina: "A uno lo ilusiona poder llegar a ganarle a Brown de Adrogué y esperar un gran rival en la otra fase. Pero seríamos irrespetuosos de Brown si pensamos en jugar contra Boca sin haberle ganado a ellos".