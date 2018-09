"Hasta el 31 de octubre se evalúan opciones de solución para el Pami"

21/09/2018 -

El titular del Colegio de Farmacéuticos de Santiago del Estero Hugo Navarro, señaló que hasta el 31 de octubre, las farmacias continuarán prestando el servicio normal al Pami y que, junto con la obra social y con la industria farmacéutica, "se está trabajando" para evitar el corte del servicio, ya que los industriales del sector decidieron, unilateralmente, dar por terminado el convenio que los unía a la obra social de los abuelos.

El directivo, señaló que "los laboratorios rescinden el contrato a partir del 1 de noviembre al Pami y estamos con ese convenio. Hasta el 31 de octubre se va a evaluar a ver qué alternativas hay de solución, ya sea que la industria realice otro acuerdo con el Pami, o bien alguna otra alternativa que defina el Pami".

El problema se suscitó debido a que la industria argumentó que no puede sostener el convenio firmado en marzo con el Pami, debido a los cambios que hubo en la economía en estos últimos meses. "Nosotros no somos firmantes de este convenio que es entre la industria farmacéutica y el Pami. La obra social afirma que le abonó todo a la industria pero la industria no nos ha abonado todo a nosotros, ese es el problema", señaló Navarro.

El dirigente reafirmó que "nosotros seguimos prestando el servicio aunque puede haber alguna farmacia puntual que por una cuestión de inaccesibilidad a los medicamentos deje de prestarlo, pero ya es por un problema económico y financiero de esas farmacias".

Señaló que "de alguna manera se genera lo que la industria farmacéutica aduce que es un desfinanciamiento, pero nosotros tenemos que pagar sí o sí a las droguerías el medicamento que nos dejan. La industria debería ser la que sostiene este convenio, pero nos están dejando toda la carga para nosotros".