"Estamos contentos porque nuestra educación se da mediante la tecnología"

Fotos PRIMARIA. La visita de los educandos se da en el marco del programa "Conociendo mi provincia".

21/09/2018 -

El gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora recibió alumnos del Colegio Secundario Divino Corazón de Jesús, de El Bobadal, departamento Jiménez, a estudiantes de las escuelas secundarias rurales mediadas por TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) del Agrupamiento 86036 de El Arenal, departamento Jiménez y a los pequeños de la Escuela Nº 358 de El Rosado, departamento Juan Felipe Ibarra. Las delegaciones estuvieron acompañadas por el director de Nivel Medio, Prof. Silvio Villalba.

El encuentro se realizó en el Salón de Acuerdos "Juan Felipe Ibarra", en la Casa de Gobierno, enmarcado en el programa "Conociendo mi provincia".

La delegación de las escuelas rurales del Agrupamiento 86036 que impacta en las localidades de San Andrés, San Cristóbal, San José, San Félix, La Costosa, Bajo Alegre, Bajo Hondo, La Guanaca y Los Tunales fueron acompañados por la rectora del Agrupamiento, Prof. Nancy Palma. Por otra parte los alumnos del Colegio Secundario Divino Corazón de Jesús de El Bobadal estuvieron a cargo del rector Oscar Toscano.

La rectora a cargo de los jóvenes del Agrupamiento 86036 de El Arenal, Nancy Palma agradeció al primer mandatario provincial y comentó sobre la modalidad de las nuevas aulas mediadas por las TIC: "No es casual que esto suceda teniendo gente que sabe mirar al interior y que interpreta fielmente las necesidades que tenemos en cuanto a educación. Esta idea nace en el año 2016 con la gestión de la ex gobernadora Dra. Claudia de Zamora que escucha una petición de esas localidades que hoy están aquí presentes. Se interpretó que la propuesta que hacia Unicef y Nación podía ser viable con la provincia, la ex gobernadora lo toma como una decisión personal y ahora estamos con las aulas interactivas que son únicas en la provincia. Son 10 las localidades que se han impactado y Santiago del Estero es la 6ª provincia que tiene a nivel nacional esta oferta educativa. Estamos muy contentos y muy agradecidos. Tenemos mucho compromiso con estos chicos, las clases se preparan aquí en el Ministerio de Educación por la Coordinadora del Programa, María Eugenia Marchetti y las hacen llegar semanalmente por medio de la tecnología". Una de las alumnas de la localidad de La Costosa, Milagros Bianchi manifestó: "Estamos muy agradecidos porque ahora podemos hacer el secundario mediado por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Estamos muy contentos porque nuestra educación se da mediante la tecnología y eso nos facilita mucho".

A su turno, el rector Oscar Toscano, del Colegio Secundario Divino Corazón de Jesús, expresó: "Felicito su gestión (por el gobernador Gerardo Zamora) por este programa. A usted y a su esposa Dra. Claudia de Zamora, porque ella inició todo esto y ahora sigue con su gestión y por eso que lo felicitamos. Le agradecemos mucho en representación de todo el colegio. Todo fue muy positivo".

Uno de los alumnos de El Bobadal, Nicolás Alderete contó que "fue una experiencia muy linda, más aún que nos hayan tenido en cuenta para este viaje. Se lo agradecemos mucho".

Finalmente, luego de haber compartido gratos momentos, despidieron al titular del Ejecutivo con presentes por parte del cuerpo docente de El Arenal. El gobernador Zamora manifestó a los jóvenes: "Es un placer recibirlos y espero que mañana, en su Día del Estudiante, tengan una linda jornada y que disfruten", señaló.

También participaron de la visita al gobernador, alumnos de de la escuela primaria Nº 358 de la localidad de El Rosado, departamento Pellegrini. Su director, Ángel Luna agradeció a Zamora por haber recibido a los niños. "Estamos muy contentos de poder conocerlo personalmente", dijo.