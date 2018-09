Morena Rial provoca a su padre con una foto con la "Niña Loly"

21/09/2018 -

Luego de separarse de Jorge Rial, Mariana "Niña Loly" Antoniale se alejó de los medios, pero continuó teniendo una estrecha relación con Morena, la hija del periodista, a través de las redes sociales. Algo que no sucede con su ex ya que él no la quiere ni nombrar. Sin embargo, la joven que estaría embarazada sigue apuntando contra su padre y por eso decidió reunirse, tras varios años, con la modelo. En su Instagram Stories, Morena publicó una imagen junto a ella y la describió como su "mamita".