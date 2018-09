Una maestra le envió mensajes hot a su alumno: "Te quiero besar todo"

Fotos Los mensajes que intercambiaron.

-

Un enorme escándalo se generó en una escuela de Rosario, a partir de la denuncia de una mujer por acoso sexual contra una maestra, a quien acusó de enviarle mensajes hot a su hijo de 13 años.

La mujer llevó el celular de su hijo y mostró el historial de mensajes que habían tenido la noche anterior con "la seño", quien le insistía para acordar un encuentro a solas: "Quiero besarte todo", le escribió.

Según las capturas de pantalla que circulan, la docente le escribió aprovechando que su marido se había dormido y le contó a su alumno que le estaba dando la teta a su hijo. Luego, le mostró una foto y le pidió al menor que hiciera lo mismo, pero no obtuvo respuesta.

La madre del menor dijo que descubrió el hecho luego de que se alarmara porque el niño no dejaba el celular. "No tiene redes sociales. Usa el celular por dos o tres horas y me lo devuelve", explicó la mujer.

"Estuvieron hablando desde las 19 hasta las 23. Yo me hice pasar por mi hijo y la conversación continuó hasta la 1 de la madrugada", explicó la madre del menor que no podía creer los mensajes de la maestra de 28 años.

"¿Y? ¿Nos vamos a ver el jueves? ¿Qué le dijiste a tu mamá para vernos?, le preguntaba la maestra todo el tiempo. "Te quiero a vos, quiero besarte todo", fue otro de los mensajes que se podía leer.

Como si fuera poco, quedó en evidencia que ella fue quien organizó todo el encuentro: "En la esquina por Pellegrini. Espérame ahí y nos tomamos un taxi. Yo pago, vos no te preocupes".