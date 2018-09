FÚNEBRES | 22 de septiembre de 2018

22/09/2018 -

Fallecimientos

- Norma Gilda Díaz

- Reina Yolanda Bustos

- Aída Estela Romano (Col. El Simbolar)

- Augusto Bernardino Araya (Añatuya)

- Mario Alberto Barraza (Los Quiroga)

- Teodolinda Sosa (La Banda)

- María de los Ángeles Aguirre (La Banda)

- Dolly Ana Socorro Costamagna

- Leovino Romualdo Díaz

- Marta Elizabeth Ferreyra

- Rosa Agustina Iñíguez

- Ilda Mabel Alderete de Figueroa

- María Escolástica Acosta (Clodomira)

Sepelios Participaciones

ALDERETE DE FIGUEROA, ILDA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/18|. Siempre, siempre en nuestros corazones Má. Su esposo Claudio Figueroa, su hija Pame, hijo político Seba, su nietito Matteo y Bubu, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. La Banda. CARUSO CIA. DE SEGUROS SA. EMPRESA SANTIAGO.

BUSTOS, REINA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/18|. Sus hijos Roberto Estevan, Claudio, César, Alvaro, hijas pol. Ana, Aldana y Valeria, nietos y bisnieta y demás famil. particip. su fallec. Sus restos fueron inhum. cementerio Jardín del Sol. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

BUSTOS, REINA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/18|. Las compañeras de su hijo Jesús, de la Unse: Rosario, Dahiana, Anahí, Micaela, Delfina y Lourdes participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

CECCHIN ORDÓÑEZ, SERGIO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/18 en Tucumán|. La comunidad educativa de la Escuela Especial Sagrado Corazón de Jesús participa del fallecimiento del secretario CD de la asociación civil del establecimiento Sr. Sergio Cecchin, y acompaña a la Dra. María del Carmen Manzur en este difícil momento. Elevamos una oración en su memoria.

DÍAZ, GILDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/18|. Sus hijos Claudia, Rubén, sus hijos políticos Marcelo, Uti, sus nietos Mayra, Marcos, Yesica, Esteban, Mariano, Carlita, Isaias, sus bisnietos Bauti, More, Daniel, Nazareno, Mateo, nietos politicos y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 15 hs. en el cementerio La MIsericordia. Cobertura Obra Social IOSEP. Servicio realizado por COCHERIA NORTE- La Plata 162 - Tel 4219787.

DÍAZ, LEOVINO ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/18|. Su esposa Alvira, su hija Carina, nieta, nieto pol. y su bisnieta Zahira participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. C de duelo P. L. Gallo 340 (SV) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DÍAZ, NORMA GILDA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/18|. Sus hijos Norma y Jorge Pellene, hija política Mara Elisa Rodríguez, sus nietos Nancy, Mario y Jorge Drube. Enzo e Ivana Pellene, nietos políticos Alicia, Fernanda y Luciano, bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata. Tel. 421-9787|.

DÍAZ, NORMA GILDA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/18|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, sobre verdes praderas Él me hace descansar". Compañeras y amigas del P.N.F.S. del Ministerio de Educacion: Susana Álvarez Ruiz, Maria Inés Fiad, Nilda Protti, Marta Álvarez Ruiz, Nina Espeche de More, Eliz Gonzalez, Bea Montenegro, Maria Estela de Manfredi y Marilin Gonzalez, participan el fallecimiento de la mamá de nuestra querida Norma. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, NORMA GILDA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/18|. Víctor Alegre, su esposa Marta Aída Viaña, sus hijos Felipe, Víctor, Gustavo y José Alegre Viaña, participan con pesar su fallecimiento, acompañando a la familia en tan doloroso momento. Elevan una oración en su memoria.

DÍAZ, NORMA GILDA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/18|. Victor Alegre Viaña, sus hijas Maria Fernanda, María Alejandra e hijos políticos Tato y Santiago, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevando una oracion en su memoria.

DÍAZ, NORMA GILDA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/18|. Susana A. Barraza y su hija Mónica Martínez Castro, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan doloroso momento.

DÍAZ, NORMA GILDA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/18|. Santiago Aza, su esposa María Alejandra Alegre y sus hijos Maximo y Victoria, participan con dolor el fallecimiento de la abuela de su cuñado Tato Drube y acompañan a toda la familia en tan doloroso momento.

DÍAZ, NORMA GILDA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/18|. Enrique Aza, su esposa Ana María Montoto y familia, participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, NORMA GILDA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/18|. Nunca te olvidaremos, que descanses en paz. Tato- Gorda- Santino y Delfina.

DÍAZ, NORMA GILDA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/18|. "Mi Lela madre mia: Es triste aceptar que te fuiste y que me has dejado, pero es momento de recordar lo bien que me trataste y muchas de las cosas que aprendí de vos; No sabes el dolor en mi corazon por tu partida, te voy amar siempre y jamas te olvidaré. Tu Tatito como vos me llamabas.

FERREYRA, MARTA ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/18|. Su esposo Carlos Chazarreta, sus hijos Cristian, Sergio, Camila, su hija política Rita, su nieto Alexander, hermanos, sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Piedad. Cobertura Obra Social Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

FERREYRA, MARTA ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/18|. Su hermana Gabriela, su cuñado Carlos, sobrinos Mariana, Gonzalo y Luciana; Benjamín, Mayra y Juan Pablo, sus sobrinas nietas Luz y Antonia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FERREYRA, MARTA ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/18|. Su hermano Mario, su hermana política Roxana, sus sobrinas Florencia, Valentina, Agustina y Manuela participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FERREYRA, MARTA ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/18|. Lelia Haydée Ferreyra, Rita Galván Ferreyra, Pablo Álvarez, Bárbara y Nuria participan con profundo dolor del fallecimiento de su querida sobrina y prima Martita y ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA DE GÓMEZ ESPECHE, CERGIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/18|. Su hija Leticia, sus hijas políticas, sus nietos Tini, Ale y Sonia y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GARCÍA DE GÓMEZ ESPECHE, CERGIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/18|. Lamentamos profundamente su fallecimiento y rogamos al Altísimo por el consuelo para su familia; Amigas de su hija Lety; Berta, Tere, Tita, Gloria, Graciela, Beby, Mechy, Nelly, Pilu y Carina, ruegan oraciones por su eterno descanso.

GARCÍA DE GÓMEZ ESPECHE, CERGIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/18|. Nélida Bravo Vda. de Jaimes, sus hijos Viviana, Bruno y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Leticia en este difícil momento. Elevamos oraciones al Señor por su eterno descanso.

GARCÍA DE GÓMEZ ESPECHE, CERGIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/18|. Tutty Moreno, Juan Carlos Villarreal y sus hijos Carla, Juan Carlos, Mónica, Ruben, Graciela, Mercedes y Florencia con sus respectivas flias., lamentan su partida y ruegan al Altisimo por su eterno descanso. Acompañan a Jorge y Leticia en tan triste momento.

GARCÍA DE GÓMEZ ESPECHE, CERGIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/18|. Sus vecinos de la calle Santa Fe, Flias; Campos, Pulvet, Floridia, Salvatierra, Armas, Salvatierra, Ruiz, Charriol. Moreno y Villarreal, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a sus hijos Jorge y Leticia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA DE GÓMEZ ESPECHE, CERGIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/18|. Los compañeros de la especialidad química de la Escuela Industrial de su hija Dra. Leticia Gómez García: Kiko, Coqui, Omar, Agustín, Walter, Raúl, Luis, Fernando, Daniel, Carlos, Irma, Lucy, Graciela, Tere, Kuki, Lili, Jorge, Rolo, Ramón, Mono, participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su amiga Lety en este momento de dolor.

GUTIÉRREZ, ISABEL (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/18|. Ramón Gonzales y Gracia Ponce Faila y sus hijos Maria Gracia, Diego, Maria Luján y María Noel y sus respectivas familias, despiden acongojados a la muy querida Chicha y acompañan en el dolor a sus hijos Cecilia y Silvina, a su hijo politico Rudy, a su hermana Tita y a su sobrina Maria de los Ángeles. Rogando a Dios una pronta resignación para su familia y que Santa Rita la acompañe hacia su última morada.

LÓPEZ SALOMÓN, ADAN HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/18|. Lidia Salomón e hijas Ethel Susana y Lidia Adriana Andrade participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su familia especialmente a su mamá Nené. Elevan una oración en su nombre.

LÓPEZ SALOMÓN, ADAN HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18|. None lamento este dolor tan grande de perder tu hijo. María F. de Wede y flia.

LÓPEZ SALOMÓN, ADAN HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18|. Juan Atíe Saad y Ángela Figueroa de Saad acompañan en esta angustia a la querida Nené y demás familiares por la pérdida de Adancito. Elevan oraciones en su memoria. Dios les conceda paz, consuelo, fortaleza y esperanza en el encuentro cristiano celestial.

LÓPEZ SALOMÓN, ADAN HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18|. Adán, jóven amable, buen hijo y hermano, mascotero, con la partida de tu padre, Francisco, ese perro que los adoptó como familia lo extrañaba y hoy vos que inesperadamente partiste con solo treinta y ocho años al Reino Celestial no entenderá donde está su amigo. Comparto con tu madre, tu hijita y hermanas este momento de tremendo dolor. Descansa en paz vecino querido. Teresa Zavaleta y Víctor Amado participan su fallecimiento.

LÓPEZ SALOMÓN, ADAN HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18|. María Rosa Saad Budán, lamenta participar su fallecimiento,

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Señor dale el descanso eterno y consuelo a sus hijos María F. de Wede y flia. acompañan en este inmenso dolor

SOSA, TEODOLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/18|. Querida madre tu partida nos dejó un inmenso vacío, fuiste para nosotros un ejemplo de madre, luchadora, siempre presente en cada momento, gracias por tus consejos, te extrañamos mucho. Siempre te tendremos presente. Dios te llevó a su Reino, descansa en paz mamá. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Su hija Cristina, hijo politico Eduardo, tu nieto Benjamín, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio de El Zanjón.

YÑÍGUEZ, ROSA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/18|. Sus hijos Gustavo, Sandra y Juan, hijos políticos Silvia, Walter y Carmen, nietos María Rosa, Gustavo, Micaela, Valentina y Agustina, bisnietos Kiara y Julián y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio de San Marcos. Casa de duelo Av. Rivadavia 323 (S.V. planta alta). CARUSO CIA. ARG. DE SEG. S.A. EMPRESA SANTIAGO.





Invitación a Misa

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Siempre estarás presente entre nosotros y serás nuestra guía. Nunca te olvidaremos. Su hijo Martin Auat, hija politico Valeria Videla y nietito Lautaro lo recuerdan con cariño e invitan a la misa a las 20 hs en La Merced.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Sus hermanas en Cristo, Elena, Ana María, Berta, Marta, Tutty Moreno, Tutty Quatrini y Lidia de Serrano invitan a la misa que rogando por su alma se oficiará hoy a las 20 hs en la iglesia La Merced al cumplirse un mes de su partida a la casa del Señor.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Papi hace ya un mes que nos dejaste, todavía me parece que fue anoche cuando hablamos por ultima vez. Me debo acostumbrar a tu ausencia física y saber que vives en mí. Por siempre en mi corazon papi. Tu adora hija Anita y su hijo politico Emanuel Krupick invitan a la misa a las 20 hs en La Merced.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Papito este 24 de setiembre no será lo mismo sin vos, lo celebrabamos juntos como mi segundo cumple. Estoy segura que la Virgen de La Merced te cobija con su manto. Nunca dejarás de estar conmigo porque solo muere aquel que nunca es recordado.Serás mi guia y mi angel protector. Tu adorada hija Mercedes Auat invita a la misa a las 20 hs en La Merced.

CÁCERES DE TERRERA, EVA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. Liliana querida Fuiste una hermosa persona. Te recordaremos siempre. Acompañamos a la familia en su dolor. Hoy se cumplen nueve dias de tu partida a la Casa del Señor. Invitamos a la misa que se realizará en la parroquia Virgen del Valle, del Bº Huaico Hondo, hoy a las 20 hs. Tus amigas Vicky, Mabel, Susana, Elena y Olga.

FILIPPA DE ANELLI, ERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/02|. Su hijo Dr. Juan Alberto Anelli invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia San Francisco, al cumplirse quince años y nueve meses de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

MOYANO, RICARDO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Cada vez que me necesiten cierren los ojos y sientan mi presencia junto a ustedes, los escucho, hablenme en el silencio de sus almas, miren al Cielo y ahí estoy muy feliz, cuando ríen más brillo, cuando sufren los abrazo. Sé que me extrañan, no piensen en cuando me fui, sino cuando estuvimos juntos y todos los momentos hermosos vividos como flia. Yo nunca me iré mientras me recuerden. Al cumplirse 6 meses de su fallecimiento. Su tía Lily Campoya y flia, invitan a la misa en la Catedral Basílica, hoy a las 20.30 hs. Se ruega una oración en su querida memoria.

OVEJERO, ARIEL RUBÉN (Dj. Aro) (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. Que Dios ilumine siempre el camino hacia la Patria Celestial. Su flia. invitamos a la misa que se oficiará el dia sábado a las 20 hs. en la parroquia Santísimo Sacramento del Barrio Borges. Rogamos una oración en su memoria.

PAZ, LUIS RICARDO (Titi) (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/16|. Nunca se olvida a una persona que se quiere y se pierde, siemplemente se aprende a vivir sin ella, nunca se llena el vacío que se deja!. Su esposa, hijos, su nieta Cande y demás familiares, invitan a la misa el dia 22 a las 20.30 hs. en la parroquia Santa Rita, al cumplirse 2 año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

SAN MIGUEL, ABEL DANTE Sub. Oficial Mayor (R) de la Pcia. (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Papi: hace 2 meses que nos dejaste que para nosotros es una eternidad, recordando a cada momento, tus consejos, enseñanzas y ejemplo de vida. Siempre serás nuestra guia en este mundo. Nos cuestea aceptar tu partida y donde estés nos mandes la fortaleza para continuar en esta vida. Tu esposa, hijos, nietos, hermanos y amigos elevaremos nuestras plegarias a Dios y la Virgen hoy sábado a las 20 hs. con motivo de cumplir 2 meses de su fallecimiento en la parroquia San José del Bº Belgrano.

SANTILLÁN, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/16|. Mercedes Gómez y José Antonio Santillán (h), invitan a la misa que con motivo de cumplirse 2 años de su fallecimiento, a realizarse en la iglesia Catedral hoy a las 20.30 hs.

VIDAL, ENRIQUE A. (Quique) (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/78|. Quique, amigo querido, a pesar del tiempo que pasó te seguimos recordando con esa sonrisa, porque fuiste una persona alegre, jovial, buen amigo y compañero de trabajo, aún recuerdo aquellas andanzas de jóvenes que no fueron una, sino millones y al pensarlas viajo en el tiempo y sonrío. Hoy a cuarenta años de tu partida física, se me empañan mis ojos ...y porque no una lagrimita. Si fuiste un gran amigo. Siempre estarás en nuestros recuerdos. Eric Galván invita a familiares y amigos a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

AGUIRRE, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/18|. Sus hijos Jorge y Gabriela, sus nietos Nicolás y Eliceo, su hna. y demás familiares part. su fallec. Sus restos fueron inhumados cementerio La Misericordia. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Ñatita Castaño de Barrón, manda un cariñoso abrazo y su más sentido pésame a Carlos, Alcira y toda su familia ante la irreparable pérdida. Ruega oraciones en su querida memoria.

LAZARTE, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/09/18|. ''Que la luz del Corazón de Jesús y la Virgen María, te acompañe por siempre''. Sus hermanas Olga, Ofelia Lazarte, tus sobrinas Silvia y Angelita, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

LAZARTE, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/18|. Alberto "Lechuga" Jerez y familia participa con profundo dolor y despide a un bohemio y compañero del alma. Q.e.p.d.

LAZARTE, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/18|. Adiós amigo Luis, este es un adiós que quiero decirte en versos como los que te acompañaron toda la vida: gaviotas blancas, por el cielo azul/ van detrás de tu partida/ y es tu recuerdo cara al sol/ que incendia la ilusión de despedida/ y es tu recuerdo cara al sol/ que incendia la ilusión, de un corazón. Tu amigo Grillo Carabajal.

LAZARTE, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/18|. El Taller de Libre Expresión Musical 3º Edad, participa con gran dolor el fallecimiento del gran músico Luis Lazarte eximio guitarrista y colaborador del taller. Rogamos resignación a su familia.

LAZARTE, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/09/18|. Eduardo Ávila y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. El Folklore Argentino pierde un talentoso guitarrista y excelente persona que me acompañó en numerosos festivales por todo el país. Acompaño a su familia, elevando oraciones en su querida memoria. Hasta siempre Luis.

PAZ, GIL (Q.E.P.D.) Falleció el 13/9/18|. Ya descansas en los brazos del Señor. Su amigo vecino Juan Diaz, participan con profundo dolor su fallecimiento.

SOSA, TEODOLINDA INDAMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/18|. Sus hijos Rosa, José, Dominga, Carlos, Margarita, Ramona, Cristina, hijos pol. nietos, bisnietos y demás famil. partic. su fallec. Sus restos serán inhum. 11 hs cementerio El Zanjon. Casa de duelo Italia y Guatemala Bº R. Dulce. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.





Invitación a Misa

PAZ, GIL (Q.E.P.D.) Falleció el 13/9/18|. Sus hijos Julio, Graciela, Cecilia y Adriana, su hijo politico Carlos, nietos, bisnietos y su amigo Juan Diaz, invitan a la misa que ser oficiará hoy a las 18.30 hs. en la Capilla San Cayetano del Bº Villa Raquel, al cumplirse 9 dias de su fallecimiento.





Agradecimientos

PAZ, GIL (Q.E.P.D.) Falleció el 13/9/18|. Sus hijos Julio, Graciela, Cecilia y Adriana, agradecen al Dr. Salomon, a familiares, amigos, vecinos de la Calle Catamarca por acompañarnos en este dificil momento.





Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ACOSTA, MARÍA ESCOLÁSTICA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/18|. Su esposo Remberto González, sus hijos Ana María, Zulema y Susana, su hijo pol. Francisco, su nieta Lourdes, su hermana Bernarda, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 16 en el cementerio Local. Casa de duelo A. Herrera y Mailín (S.V) Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.

ARAYA, AUGUSTO BERNARDINO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/18|. Su esposa Rosa, sus hijos Eliza, Verónica, Gabriel y Armando, hijos políticos, Ana, Juana, Guillermo, Germán, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Añatuya a las 18 hs. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

BARRAZA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/18|. Su esposa Gumersinda Achával, sus hijos, hijos políticos, sus nietos, hermanas políticas lloran tu partida. Papito Papito querido, te fuiste en un abrir y cerrar de ojos, como una estrella fugaz, aunque nos invade el dolor y nuestro corazón está echo pedazo por tu partida; sabemos que estás gozando en los brazos de Jesús, nuestro salvador. Te amamos y siempre estarás con nosotros. No te decimos adiós sino hasta luego. Pronto nos veremos en la tierra prometida.

BARRAZA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/18|. Marito, tu Perchil amado, llora tu partida, el Pastor de Iglesia M. C. Misioneros "La Peña de Horeb" quien te amó silenciosamente, te rinde el Postrer Homenaje, como se hace con los grandes, pues tu grandeza es inconmensurable, pues viviste dando y recibiendo amor, fuiste como dice San Pablo, sufriendo, benigno sin envidias, sin jactancias, jamás hiciste algo indebido, amaste a propios y extraños, lo diste todo sin pedir nada. Por todo esto Marito, nos veremos en el cielo.

BARRAZA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/18|. Los jóvenes de la Iglesia Evangélica, Darsena Perchil, participan con profundo respeto y amor la partida del abuelo, padre, tío, hermano en Cristo de Jóvenes y adolescentes de esta institución y acompañan a su esposa en la despedida de sus restos. Palabras de su nieto: Hoy te vas, nuestro Dios así lo quiso, pero su promesa nos dice que los justos aquel día, resucitarán primero.

CANTONI, MARIO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Gracia Ponce Faila y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido correligionario Mario y acompañana en el dolor a su esposa Gringa, sus hijos Monica y Maria Celia, a sus hijos politicos Pilin Aranda y Miguel Llinás. Rogando a Dios una pronta resignación para su familia y que brille para él la luz que no tiene fin.

LUNA, LEONCIO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/18|. "Señor ya está ante tu presencia, permítele el ingreso al Reino de los Cielos". La comunidad educativa de la ESPEA N° 2 "Manuel G. Carrillo" participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su querida vicerectora Prof. Lita María del Valle Luna. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ROMANO, AÍDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/18|. La despiden con gran dolor su hijo Juan Carlos, nietos y bisnietos, sus restos serán velados en su domicilio en Colonia el Simbolar. Sus hermanos Roberto Pide una oración en su memoria. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.





Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

LLUGDAR, WALTER CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/10|. Nunca se olvida a una persona que se quiere y se pierde, simplemente se aprende a vivir sin ella, nunca se llena el vacío que deja. Papi ya pasaron ocho años que no estás con nosotros pero tu recuerdo vive en nuestros corazones. Hoy te recordaremos con un responso a las 18 hs. en el cementerio de Laprida.