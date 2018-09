Sindicato de Empleados de Comercio adhiere, pero la Cámara anunció que los negocios abrirán sus puertas

Fotos CÁMARA. "La única herramienta para proteger las fuentes de trabajo de la familia mercantil es sostener la actividad y las ventas diarias", señaló.

22/09/2018 -

El Sindicato de Empleados de Comercio, integrante de la CGT, es otro de los gremios que se adhiere a la medida de fuerza a nivel nacional y provincial. Sin embargo, la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero decidió no adherir al paro del 25 dispuesto por la central obrera a nivel nacional. Ante ello, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Víctor Paz, pidió que se respete el derecho a huelga de los trabajadores y que no haya presiones. Además, remarcó que esta medida busca mandar una señal al Gobierno nacional y no en contra de la actividad.

Pero la Cámara, a través de un comunicado, precisó que "sostener las fuentes de trabajo depende del esfuerzo de todos. Por eso, el 25 de septiembre los comercios abrirán normalmente".

Principio constitucional

"La Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero informa que en el contexto económico que estamos viviendo, el sector comercial atraviesa una apremiante situación sobre la que venimos pronunciándonos públicamente, agravada por la permanente presión fiscal", destacaron y señalan que hacen uso del "principio constitucional de la Libertad de Trabajo" y normas que garantizan la facultad de organizar las empresas con el fin de sostenerlas.

"Esta coyuntura requiere de esfuerzos extraordinarios para proteger las fuentes de trabajo de toda la familia mercantil", reitera y recalca que "la única herramienta con la que contamos para asumir estos compromisos ineludibles es sostener la actividad y las ventas diarias".

"Sostener las fuentes de trabajo requiere el esfuerzo de todos por lo que exhortamos a los distintos sectores que representan la actividad a tener una actitud de responsabilidad y prudencia", finaliza el comunicado.

"Como sindicato tanto a nivel nacional como nivel provincial conformamos la CGT y nos adherimos al paro. Y vamos a tratar de hacer cumplir la medida, respetando los derechos de cada uno tanto al trabajo como al paro", señaló Víctor Paz, quien manifestó que espera "que el empresariado también respete esto".

El sindicalista y también diputado provincial del PJ, remarcó que el del 25 "es un paro para mandar un mensaje al gobierno nacional". Ante la decisión de la Cámara de Comercio e Industria de Santiago de no adherir al paro, Paz recordó: "Nosotros también hemos acompañado muchas cosas de la Cámara de Comercio para ver de que las ventas aumenten y erradicar el comercio ilegal".

"Esta decisión de que no se van a adherir es una incoherencia, lo que tenemos que hacer, es despojados de todo tema político, darle un mensaje al gobierno nacional que todo está mal", finalizó.