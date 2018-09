Tiene 4 hijos, está embarazada y dijo que su madre la echó

22/09/2018 -

Dramática situación vive una joven madre que dejó todo en Tucumán y viajó a nuestra provincia para ciudar a su madre -que padece cáncer-, pero que luego fue echada a la calle con todas sus pertenencias y sus hijos por la mujer, según denunció Belinda Venturino en una nota con Noticiero 7. Dijo que no tiene a dónde ir y necesita de la solidaridad de los santiagueños para cobijar a sus hijos. La joven mujer residía en el Bº El Vinalar, pero ahora se encuentra en la calle. Belinda se encuentra acompañada de su esposo y de sus hijos. Además cursa sus últimos meses de gestación, ya que según sus dichos le faltan pocos días para dar a luz. La mujer, tucumana, expresó: "Me corrieron de casa a las 5 de la mañana con mis cuatro hijos y mi marido. Necesito un lugar dónde vivir, mis hijos están en calle". Conmovida, Belinda pidió ayuda para enfrentar la dura situación. Con sus prendas de vestir y electrométricos en la vereda, acompañada de los pequeños, Belinda manifestó que su madre "es una persona enferma" y que es la tercera vez que los corre de su hogar. "Ella sí o sí quiere que me vaya de aquí. Yo me vine por ella, hizo que venda todo para que la cuide, pero ahora ella no quiere que esté en la casa y no sé qué hacer". Belinda relata que su marido hace "changuitas" para tener un plato de comida en el día. "No nos alcanza para alquilar, no tenemos a nadie aquí. Les pido por favor que me den una solución porque no sé qué voy a hacer", reveló. A pesar de que unos vecinos les tendieron la mano, la familia no tiene dónde pasar la noche y piden ayuda a la comunidad santiagueña. Quienes desee asistir a la familia pueden comunicarse al número 155809023.