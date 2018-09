Mañana retorna el torneo Antonio Albarracín

22/09/2018 -

El Círculo de Futbolistas Veteranos de Santiago del Estero programó para mañana un nuevo capítulo del Torneo Clausura denominado Antonio "Guiny" Albarracín, con la siguiente programación.

En cancha de Jerarquizados: de 10 a 10.30, El Tony vs. Eroplast. En Infantería: Opinión Deportiva vs. Irma Cuin Fase.

En Sindicato de Obras Sanitarias: Bobinados Piri vs. Abogados. En Gremio Municipal: Sara y Mañu vs. Casa Olga. En Mistol: Tapiales Gemelas vs. Ateneo Ejército Argentino.