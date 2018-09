Consumidores cuestionan el encarecimiento del acceso a la salud y el cobro del plus médico

Fotos SALUD El cuidado de la salud se encareció en lo que va del año junto a otros rubros básicos para la vida diaria.

22/09/2018 -

Desde la Asociación de Consumidores local (Adecse) denunciaron el encarecimiento cada vez mayor del acceso a la salud de la gente, a partir del cobro del plus por parte de los médicos y por el aumento en los precios de los medicamentos.

A su vez, desde el Foro de Jubilados, coincidieron en cuestionar el alza que tuvo el precio de los remedios en los últimos meses que para afecciones simples, les demanda un gasto de $1.000 a $1.200 al mes, aún con los descuentos de las obras sociales.

La variación del precio del dólar que tuvo una oscilación al alza en estos últimos meses, comenzó a impactar no solo en rubros básicos como el de los alimentos sino que también ahora empezó a hacer sentir sus efectos en otros productos y servicios clave como el de la atención médica y los medicamentos, que impactan en los presupuestos familiares.

Esta inquietud al alza en las prestaciones de salud, fue advertida por distintas entidades intermedias como la Adecse y el Foro de Jubilados, pero también fue reconocida por el Colegio de Farmacéuticos local, desde donde indicaron que en lo que va del año los medicamentos acumulan un incremento por encima del 30% y, también, que el tratamiento de enfermedades respiratorias propias de la época, puede demandar unos $400 por día.

Cabe destacar que con una inflación general creciendo a un acumulado del 24% anual, las jubilaciones registran en lo que va de este año un alza del 19% con este último aumento de septiembre, mientras que los salarios, cuya mayoría se pactó en paritarias con subas de entre 15 y 20%, solo en algunos casos incluyeron la cláusula gatillo para acompañar la inflación.

El plus médico

Para el titular de la Adecse, Javier Alexandro, "el tema del plus médico está desde los $200 más la orden de consulta y los remedios por ejemplo los antibióticos más comunes están entre $350 y $500, dependiendo del tratamiento y el antibiótico".

El dirigente, señaló: "Nosotros venimos luchando hace tiempo por el tema del plus médico. A mí lo que me preocupa es el gran margen de evasión fiscal que hay ahí porque es plata en negro que si la Afip se para en la ventanilla de algunas de las clínicas va a ver que los médicos no facturan nada. Estamos hablando de $200 a $300 y hasta $500 en algunos casos de plus. Por supuesto, a eso hay que multiplicarlo por 15 pacientes al día y es mucha plata".

Puntualizó que el cobro de esos montos, "afecta al presupuesto normal de una familia porque uno tiene que comprar la orden, además tiene que pagar unos $300 promedio de plus dependiendo el médico, luego los medicamentos y en caso que haya que hacer alguna práctica, también hay que pagar un coseguro según la obra social y así va sumando".

Ejemplificó que "una endoscopia hay que pagar $1.300 por la práctica, pero cuando uno se va a realizar la práctica le cobran $700 del profesional y otros $500 de materiales descartables, más una consulta previa para pedir la práctica y otra posterior para revisar la endoscopía y eso va sumando".

Alexandro dijo que " esto no es contra la profesión ni contra el profesional pero si todos pagamos impuestos, cómo no los va a pagar un medico que en promedio atiende por una tarde 15 pacientes, con $200 como mínimo de plus".

Señaló que "es evidente que las obras sociales hacen la vista gorda porque no tienen inspectores y le piden denunciar al afiliado. Pero, la relación medico paciente no es la misma que la de un cliente con un abogado o un contador sino que hay una dependencia y un sometimiento normal y natural por cuestión de salud".