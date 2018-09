Santiago Rugby recibe a Gimnasia

Fotos CHOQUE. El duelo será de alto nivel ya Santiago Rugby intentará vencer al potente líder Gimnasia y Tiro de Salta.

22/09/2018 -

Santiago Rugby recibirá hoy, a las 16, al puntero de la Zona Promoción, Gimnasia y Tiro de Salta, abriendo un fin de semana en el que los tres equipos santiagueños se presentarán como locales por el Torneo Regional del NOA, en tanto que también se jugará un partido pendiente de la fase clasificatoria del Torneo Anual 50º Aniversario de la USR, que ya definió los equipos que jugarán las semifinales. El telón de la sexta fecha de la segunda fase del Regional se abrirá hoy en avenida Costanera, en donde por la Zona Promoción, Santiago Rugby será anfitrión de Gimnasia y Tiro de Salta. Para el equipo santiagueño, que ha ido de menor a mayor en esta temporada, será una motivación enfrentar a un rival de jerarquía y tratar de ratificar los progresos que evidenció en su juego en las últimas presentaciones.

Mientras tanto mañana, también por la Zona Promoción y desde las 15.30, Santiago Lawn Tennis afrontará un decisivo compromiso frente a Tigres de Salta, en el que tiene la obligación de ganar para no complicar su situación, tras haber caído la fecha pasada en Tucumán.

Por el Top 10, Old Lions esperará a las 16 a Natación y Gimnasia, en lo que será una durísima prueba.

Por el Torneo Anual, mañana, a continuación del juego del regional, Old Lions recibirá a Sanavirones de Bandera.

Programa

Torneo Regional del NOA. Hoy: Santiago Rugby vs. Gimnasia y Tiro de Salta (14.15 en Intermedia y 16 en Primera). Mañana: Santiago Lawn Tennis vs. Tigres de Salta (13.45 en Intermedia y 15.30 en Primera); Old Lions vs. Natación y Gimnasia (14.15 en Intermedia y 16 en Primera).

Torneo Anual, mañana: Old Lions vs. Sanavirones (17.30). Zona Ascenso: Atamisqui RC vs. Brea Pozo RC (15.00).

Amistoso: hoy a las 16: Santiago Rugby vs. Unse.