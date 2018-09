Real Madrid va por el liderazgo

22/09/2018 -

¡Linda chance para Real Madrid! El Merengue enfrentará hoy a Espanyol y de ganar, pasará automáticamente a la punta de la Liga Española que es liderada por Barcelona.

Los otros partidos de la jornada de hoy son los siguientes: Rayo Vallecano vs. Alavés; Eibar vs. Leganés; Celta de Vigo vs. Valladolid y Getafe vs. Atlético Madrid.

En el adelantado de ayer por la quinta fecha, Real Sociedad venció como visitante a Huesca por 1 a 0.

Mañana seguirá la quinta fecha con Levante vs. Sevilla; Villarreal vs. Valencia; Betis vs. Atl. Bilbao y Barcelona vs. Girona.