Juan Alessandroni respeta el juego del "Sojero"

Juan Alessandroni exige concentración para enfrentar a Agropecuario y ganar los tres puntos.

22/09/2018 -

Mitre afrontará mañana su segundo partido como local, al recibir a Argentino Agropecuario, en lo que será la cuarta fecha del Torneo Nacional B y el mediocampista del "Aurinegro", Juan Alessandroni, anticipa un partido complicado por la calidad de futbolistas que presenta el conjunto de Carlos Casares.

"Es un equipo duro, al que enfrentamos en Federal A y Nacional B. Tiene nombres de mucha jerarquía y con contrataciones rutilantes y con la intención de pelear por el ascenso. No debemos pensar en lo que hagan ellos, sino en lo que podamos hacer nosotros", especificó el volante en dialogo con el programa "El Clásico", que se emite por Radio Panorama. "Tienen jugadores para proponer el partido. Pero nosotros intentares tomar el manejo de la pelota para hacerlos sentir incómodos. Tienen jugadores desequilibrantes y nos pueden complicar, por lo que debemos estar atentos y concentrados", completó el "Pity", en el breve análisis que realizó sobre Argentino Agropecuario.

El "Aurinegro" tuvo un buen inicio y es uno de los invictos del torneo, pero el volante dijo que no deben quedarse con eso y aseguró que esto se da por el buen trabajo que se hizo en la pretemporada.

"Cuando arrancamos la pretemporada lo hicimos con toda la ilusión de poder hacer un buen torneo y nos ilusionamos con lo máximo. Pero lógicamente que hay despacio y con la tranquilidad necesaria porque éste es un torneo muy duro", aseguró.

"La cuarta fecha nos encuentra bien. Ganamos de local y también lo hicimos como visitante. En la última fecha conseguimos un importante empate. Este buen momento es producto del buen trabajo en la previa. Pero solo es un buen comienzo y debemos seguir manteniendo el orden y las mismas ganas de jugar", completó el volante.

Las virtudes

Alessandroni, además, resaltó las diferentes facetas de Mitre en estos tres primeros partidos.

"Mitre demostró diferentes virtudes. En el último se vio la rebeldía que tenemos, ya que no hubo juego. De a poco vamos a ir aceitando la idea y cuando no podamos hacerlo, debemos demostrar actitud".

"El partido que nos tocó jugar de local (ante Gimnasia de Mendoza), no se dio como se dio los que jugamos de visitante. No nos salió la idea de jugar de igual manera, pero casi no se pudo. En Dálmine no pudimos desplegar nuestro fútbol. De local debemos ser nosotros los protagonistas, atacando como lo hacemos", añadió.

En cuanto a lo deportivo, el entrenador Alfredo Grelak, confirmó la alineación titular y la misma no tendrá variantes.

Es decir que formará con Perafán; Mieres, Coronel, Moisés, Ferrari; González, Alessandroni, Nicolás Sánchez, Pablo Ruiz; Bonansea y Cadenazzi.