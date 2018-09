Newell’s y Lanús, un duelo con muchas urgencias en Rosario

22/09/2018 -

Newell’s Old Boys y Lanús, penúltimo y antepenúltimo en las posiciones y que todavía no ganaron en lo que va de la Superliga Argentina, jugarán hoy en Rosario su partido correspondiente a la sexta fecha del torneo, en el que tratarán de conseguir el primer triunfo para comenzar su recuperación y no tener problemas con el descenso en el futuro.El encuentro se desarrollará desde las 13,15 en el estadio ubicado en el Parque Independencia, tendrá como árbitro a Fernando Rapallini y será televisado por Fox Sports Premium.

Newell’s (2 puntos) viene de empatar sin goles frente a Belgrano en Córdoba, mientras que Lanús (2), desde la fecha con Luis Zubeldía como entrenador, cayó como local ante el puntero Racing Club por uno a cero. Ambos equipos acumulan apenas dos unidades, por lo que están necesitados de lograr una victoria que les permita no sólo ascender en las posiciones sino también subir en la tabla de promedios para el descenso. De Felippe no confirmó sus once y Zubeldía, repite los once de la fecha pasada.