Diego Jara atraviesa un gran momento y se ilusiona con este equipo

Fotos FELICIDAD. Diego Jara se siente muy a gusto en Central Córdoba y sueña con conseguir otro ascenso y volver a jugar en Primera.

22/09/2018 -

Diego Jara arrancó el torneo siendo suplente, pero sus buenas producciones cada vez que ingresó lo llevaron a ganarse un lugar en el equipo titular. Y cuando jugó de entrada, la "Joya" marcó el gol del triunfo de Central Córdoba sobre Quilmes.

El delantero entrerriano volverá a ser titular hoy y en la previa se refirió a su buen momento personal y a las expectativas que tiene puestas en el equipo.

"Me siento muy bien gracias al profe, que desde que llegué, me puso muy bien y el cuerpo técnico me supo llevar y esperar. Eso me ayudó mucho y hoy lo disfruto. Hay Jara para rato, ja ja", contó en una entrevista con el sitio Mundo Ascenso.

Luego agregó: "El objetivo que tenemos todos es ser protagonistas del torneo y buscar el ascenso. Creo que todos los equipos buscan lo mismo. Nosotros nos mentalizamos en ese objetivo y ojalá se nos de para seguir haciendo historia en el club".

"Sería lo más lindo volver a jugar en primera. Tuve la suerte de jugar y es el mundo del elite por los equipos que están, sueño con volver a jugar en primera", completó sin especificar qué quiere hacerlo con la casaca de Central, aunque dio toda la sensación de que eso quiso decir.

Justamente, Jara cree que es "más fácil" jugar en Primera que en la B Nacional o el Federal A.

Volviendo a la actualidad del "Ferro", el delantero destacó la importancia de haber mantenido una base del equipo que ascendió desde el Federal A. "Tiene muchísima importancia, y eso habla de la buena relación que existe entre los jugadores, cuerpo técnico y directivos. Incluso se sumaron jugadores de jerarquía y muy buenas personas", manifestó.

"En los clubes que tuve la suerte de ascender, pasó siempre que teníamos un muy buen cuerpo técnico acompañado de un buen grupo de jugadores. Solidaridad, humildad, respeto, estar al día con los pagos, todo eso hace que el grupo esté bien y se logren los objetivos", concluyó.