Duelos atrapantes por la 16ª fecha del Anual

Fotos ACCIÓN. Olímpico intentará mantener su hegemonía en el certamen en varias categorías.

22/09/2018 -

El mejor voley provincial tendrá acción en diferentes escenarios.

Se trata de la disputa del Torneo Anual Federativo 2018 (Segunda Ronda), evento que cuenta con la organización y fiscalización de la Fuvase.

Se jugará en esta ocasión la fecha 16ta de este atrapante certamen.

A continuación le ofrecemos el programa completo. Se espera como siempre ver un buen espectáculo, por la calidad de los equipos.

En la cancha del CEF Escuela Amadeo Jaques: a las 10.30, CEF vs. Olímpico B (Sub 15 Femenino).

En cancha del Club Olímpico: 19.30, Olímpico B vs. C. Suárez (Sub 17 Femenino).

En tanto que para mañana, en el Club Olímpico: 14.30, Olímpico vs. Ateneo (Sub 13 Femenino); 16, Olímpico B vs. Ateneo (Sub 15 Femenino).

La jornada competitiva seguirá en la semana. Para el martes, en Coronel Dorrego: 22.30, Mitre A vs. Olímpico (Sub 23 Masculino). El viernes en el Club Olímpico: 20.30, Olímpico B vs. Indep. Fernández (Sub 17 Masculino); 22, Olímpico vs. Coronel Suárez (Mayor Masculino).