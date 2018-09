El "Coronel Prieto" no será parte de "La Casa de Papel 3"

22/09/2018 -

"Sintiéndolo mucho, he de deciros que no estaré en la próxima temporada de La casa de papel. Muchísimas gracias por todo". Con este escueto mensaje, Juan Fernández, quien le dio vida al Coronel Prieto, anunció que no estará en la tercera temporada de la exitosa serie "La Casa de Papel".

Las grabaciones de la nueva y esperada entrega se iniciarían en noviembre, sin fecha para su estreno. Y como se recordará en las dos primeras temporadas, el Coronel Prieto había mantenido una tensa relación con la inspectora Raquel Murillo, interpretada por Itziar Ituño, quien aún no confirmó si continuará formando parte del elenco.

La segunda temporada se despidió de la pantalla de Netflix con los atracadores de la Casa de la Moneda diseminados por distintos destinos, con el dinero a cuesta. La última imagen mostró a la inspectora Murillo y Álvaro Morte, en su papel de "El profesor", juntos en un paradisíaco lugar.