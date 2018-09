Juan Gil Navarro nunca imaginó que iba a divertirse tanto en una telenovela

22/09/2018 -

Los actores que integran el elenco de la exitosa telenovela de Telefé, "100 días para enamorarse" están felices con los resultados: el público los apoya y el seguimiento se hace ver en los número del rating.

Así de contento se mostró Juan Gil Navarro, en una entrevista radial con el programa "Por si las moscas". "La ficción le ganó al circo", dijo contundente. Y agregó: "Yo hice hace un tiempo una porquería muy mala, muy mala, donde la pasamos muy mal, donde los libros no existían y desde el elenco dimos todo lo mejor del mundo. La tira fue un desastre totalmente, no quiero ser políticamente correcto".

Sobre por qué dijo que sí a la propuesta de Underground, explicó: "Cuando esto (100 días...) llegó, yo avisé que no puedo hacer humor, que no lo sé hacer, no soy Francella, así que pedí que tuviéramos una buena historia para contar". Y no se equivocó en confiar, según contó después: "Ahora con esto estoy pudiendo hacer lo que no pude hacer bien antes con Mi amor, Mi amor. Probablemente hace mucho tiempo que no me divertía tanto yendo a trabajar".