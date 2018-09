Nico Cabré cree que su madre le pondría un "diez" a Laurita

22/09/2018 -

"Estábamos los tres charlando y Nico me dice ‘vos que la conociste a mi mamá, ¿la vieja le pondría un diez a Laurita?’", reveló Ana María Piccio el comentario que le hizo Cabré en un encuentro en el que también estaba la actual jurado del Bailando. Y agregó: "Está absolutamente enamorado. Yo creo que cuando la gente se conoce y coincide hay una sinergia, sino se va todo a la mier...".

La amistad entre Ana María Piccio y Nicolás Cabré surgió hace muchos años, en el ámbito teatral. Y ella misma lo contó. "Yo de Nico fui su mamá en ‘Algo en común’, un espectáculo maravilloso que hicimos con Darín, y lo amo. Me acuerdo muy bien del día que se subió al escenario y dijo ‘quiero decirles que no voy a poder seguir acá porque mi papá tuvo un infarto y yo me tengo que quedar a cuidarlo’. El padre, que estaba en la platea, se levantó y le dijo ‘de ninguna manera, hijo, vos vas a seguir acá porque esta obra es muy importante que vos la hagas’. Tenemos muchas hermosas historias con este chico", recordó.