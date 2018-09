A diez años de la muerte de su pequeño hijo, Maru Botana no entiende el porqué

22/09/2018 -

Maru Botana conmovió en Instagram con un texto en el que recordó la muerte de su hijo Facundo, quien hoy tendría 10 años, y reveló que nunca pudo entender el porqué.

"Mi lindo Facu, nunca entendí el porqué, ni el para qué. Sí, como una vez me dijo mi amigo Diego Diaz Pumara ‘Facu tuvo una vida con un principio y un fin, esa era su vida’. Seguramente con una misión, y si algo nos dejaste fue amor y fuerza para seguir", comienza diciendo la carta que publicó la famosa cocinera de la tele.

Y continuó: "Pasaron 10 años y te tengo en mi corazón. Si bien la vida me cargó con una mochila de piedras que me pesaba mucho, hoy la puedo llevar, gracias a esta divina familia. Y el amor de tantos amigos y todos los que me dan tanto cariño".

Como se recordará el diagnóstico de la muerte de Facundo, con solo cinco meses de vida, fue "muerte súbita del lactante", mientras estaba al cuidado de su abuela materna, a quien Maru también le dedicó unas palabras. "Esa mano que te abraza es la de tu abuela que tanto te ama y te reza. Siempre estás Facu entre nosotros", cerró Maru.