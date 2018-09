Flor Peña: "Hay que mejorar la técnica y el casting"

Fotos "Flor" Peña atrasó su casamiento con Ramiro, pero dice que no está vinculado con los últimos acontecimientos, sino con la salud de su padre.

22/09/2018 -

Florencia Peña parece estar acostumbrada a la exposición mediática de su vida íntima. Primero fue la filtración de unos videos caseros que había grabado con Mariano Otero, su expareja, mientras aún convivían, los que la pusieron en el ojo de la tormenta hace unos años, y ahora los audios de la amante de su actual pareja, el abogado salteño Ramiro Ponce de León.

Antes de que Eliana Mendoza, la joven salteña que hizo público los audios hot que le enviaba Ponce de León, saliera a revelar que este es el final de 5 años de amor, Flor Peña, habló sin reparos en el programa de Marcelo Tinelli sobre su situación sentimental a la que calificó de "poliamor", y lanzó un picante comentario. "Me quedaron en claro dos cosas: hay que mejorar la técnica y el casting".

Y agregó: "Es una manera de amar. No hay una sola manera. No estoy esperando que la gente lo entienda o que se comprenda cuál es mi manera de vivir", explicó la jurado del Bailando. La revelación de Florencia Peña sobre su relación de poliamor con Ramiro Ponce de León, generó la respuesta de Eliana Mendoza, la amante de su novio.

"Para que entiendas mejor, es el día después de una muerte, de la muerte de un gran amor de cinco años de duración. Imaginate, después de tanto dolor, que yo pueda entender que sea parte de un juego perverso, promiscuo o de poliamor, de dos adultos patéticos. Eso no me ayuda mucho. Cuando esté en condiciones, podré responder a cosas que querés saber", le dijo por WhatsApp al periodista Tomás Dente, de "Nosotros a la Mañana".

En Instrusos, Moria se pronunció en favor de Florencia Peña, atacando a la "tercera en discordia".

"Yo acá estoy atacando a una mujer que me da asco. Hago mi mea culpa. Además, no tengo sororidad con ella porque soy hermafrodita", expresó Casán luego de que Marcela Tauro dijera: "No sé si acá hay un culpable, pero hay un responsable y las chicas hacen lo que pueden... Y siempre atacamos a las mujeres", había dicho Tauro.

Pero Moria no se frenó: "Eso está guionado. Decirle patético a alguien, ya es patético de parte de ella", expresó sobre Eliana Mendoza, la amante de la pareja de Flor Peña.

El conductor, Alejandro "Marley" Wiebe, íntimo amigo de Flor, también se mostró en su favor. "Esta todo más que bien porque ella siempre tuvo una relación de ese estilo, son súper abiertos, los conozco a los dos y tienen ese estilo de vida", dijo. Y sumó: "Es cómo se ve el amor en el 2018, hay que ser un poquito más abierto de cabeza y no pensar como en la Edad Media que si te casaste con alguien nunca más podés mirar a nadie, no hay que ser tan primitivo".

Y cuando le consultaron si él practica el poliamor, Marley sorprendió: "¡Por supuesto que sí! ¿Vas a estar eternamente con una persona en tu vida?".