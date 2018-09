Hoy se jugará la 10ª fecha de la Nueva Liga Amateur

22/09/2018 -

CHOYA, Choya (C) Desde las 12.30 se pondrá en juego la 10ª fecha del certamen denominado 100º Aniversario del club Central Córdoba. De acuerdo con lo informado, el estadio que albergará hoy las emociones será el Social y Deportivo Coinor.

El programa completo tiene el siguiente orden: Carnicería Tres Hermanos vs. Veteranos; Farmacia del Rosario vs. Panificadora Suecia; La Mexicana vs. La Casa del Plomero; Cebollitas vs. Influencia; Quiros vs. Panificadora La Deseada; Icaño vs. Los Canarios y Deportivo Choya vs. M y M Deportes.

La punta de la tabla general está en poder de Cebollitas con 20 unidades. Lo sigue Deportivo Choya con 19.