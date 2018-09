Maserati apuesta a vender entre 35 y 40 autos de lujo

23/09/2018 - La marca de autos de lujo Maserati anunció su relanzamiento en la Argentina y, los representantes locales de la marca del tridente de Neptuno creen que van a vender unos 35 o 40 autos este año y que van a facturar unos USD 8 millones. “La situación no es las óptima, es verdad. No es lo que desearíamos, pero confiamos en el rumbo que está tomando el país”, le dijo a Infobae Málek Fara (42), presidente del grupo Módena Auto Sport. Este médico, corredor de autos y vendedor de vehículos premium usados (con su empresa The Connecting Rod,) tiene el 50% de las acciones del grupo que licencia la marca en el país. Allí, sus socios son Cristiano Rattazzi, presidente de FCA; Julio de Marco, ex presidente de Módena; y Claudio San Pedro.