“Los precios suben 2 veces: por el dólar y por la inflación y, hasta ahora, han subido sólo por el dólar”

Hoy 20:24 -

El presidente de la Cámara Argentina de Autoservicios Mayoristas (Cadam) Alberto Guida, se refirió en una entrevista exclusiva con el MIX ECONÓMICO a la evolución que está teniendo el traspaso a precios de la suba del dólar de estas últimas semanas y a la inflación, a la par que señaló que los meses de noviembre y diciembre, son los que históricamente “muestran mayor demanda y cuando los precios más se mueven”.

Guida, al ser consultado sobre cómo se está dando el traspaso aprecios de la suba del dólar, dijo que “los traspasos vienen desde la semana pasada, en realidad apenas el dólar saltó a $40, empezaron a salir las listas de nuevos precios, con aumentos promedio de un 15% dependiendo las categorías”. Agregó que “los productos con mayor incidencia de insumos importados tienen como pilas o máquinas de afeitar, tuvieron una incidencia directa del 25 al 30%. Después, aquellos productos que no tienen incidencia de insumos importados pero son comoditties con lo cual tiene precios de exportación, por ejemplo la harina y el aceite, esos precios, volaron”. A su vez, al ser consultado si todo el traslado del salto que tuvo el dólar a precios está concluido, se mostró esperanzado en que así sea, aunque indicó que hay que esperar una segunda tanda o fase de incrementos. “Creo que ha concluido el traslado del dólar, pero lo que sucede es que por lo general tenemos dos traslados. Por un lado lo que es el dólar y por otro, el traslado de la inflación.

En este sentido, hay una parte del traslado que está cumplido pero hay que ver por el otro lado, lo que resta de cómo se va dando la inflación en los próximos meses y como impacta sobre los precios”. En tanto, sobre el alza inflacionaria que se pronostica para el cierre de este mes en torno al 7% y le traslado de ese impacto a los meses venideros, dijo que “en general la inflación es una consecuencia del déficit fiscal. Esto implica que fabricamos billetes de más o que la diferencia de dólar que tenemos no se compensa, entonces a partir de ahí se da lo que se llama el proceso de la devaluación que es el ajuste del valor real entre el peso y el dólar y cuando ese dólar salta y se mueve, pega en los precios”. Sin embargo, señaló que la realidad “es que aún cuando el dólar no se mueve, los precios se mueven igual y se mueven porque hay inflación, entonces hay un ajuste por inflación tienen los precios. Ahora, a su vez, después de ese ajuste por inflación, vuelve a ajustar el dólar y cuando el dólar se ajusta, otra vez se mueven los precios con lo cual los precios se mueven dos veces: Se mueven por inflación y se mueven por el dólar”. El directivo, sintetizó que estos incrementos de precios que se han visto hasta ahora, obedecieron al alza del dólar, “por el aumento de los insumos, porque en realidad el dólar tiene un impacto directo en los insumos porque el 50 ó 60% de los insumos de productos de consumo masivo, son importados, entonces el dólar le pega a la estructura de costos y la inflación le pega a la desvalorización del dinero”. En cuanto a la perspectiva de precios hacia fin de año, Guida indicó que “nosotros tenemos un acumulado inflacionario de 25 puntos hasta ahora, con lo cual, para llegar al 40% que se habla, nos estaría faltando septiembre, octubre y noviembre que son 4 meses y creo que 20 puntos más es un exceso para esos 4 meses, no sé si vamos a llegar a ese nivel”. Puntualizó que “no sé si vamos a llegar a 40% de inflación, si la demanda se recupera, probablemente haya otro ajuste de precios.

Pero si no se recupera, porque en realidad los meses de mayor demanda y cuando los precios se mueven es noviembre y diciembre, pero hay que ver cómo viene el contexto actual y si este noviembre y diciembre, van a seguir esa misma línea característica. No sé si dará para un nuevo movimiento de precios. Creo que va a haber muchas empresas tratando de salvar el año, y salvar el año es vender lo máximo que se pueda con lo cual no van a aumentar los precios”. La cadena, frenada y pagos dilatados Guida, se refirió también a la situación de la cadena de pagos y en este sentido, señaló que “está lenta, mucho más frenada y dilatada. No se ha roto, pero sí hay un estiramiento en los pagos. En general, se siguen manteniendo los plazos, no ha habido grandes cambios en las condiciones pero también, hay una contención en el hecho que no hay una demanda excesiva y al no haberla, eso también hace que todo el proceso sea un poco más gradual”. Añadió sobre la situación del consumo que “tiene el mismo impacto en todos los canales, a la baja, lo que sucede es que en los últimos 3 años hubo una desvalorización del canal del hipermercado, que por una pérdida de servicios, de novedad, re posicionamiento de precios y el mayorista ha capturado esos consumidores de los hipermercados justamente por unmárgen más reducido y una mejora en el nivel de servicio”. l