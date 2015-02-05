CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de septiembre de 2018

A LAS 22.45 FAMILIAS FRENTE A FRENTE, DESAFÍO EN LA COCINA.

23/09/2018 -

CANAL 7

08.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.00 LOS SIMPSONS

17.45 CINE. EL PLAN B

19.30 CINE. TODO POR AMOR

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. TODO POR AMOR (CONTINUACIÓN)

21.45 OPINIÓN DEPORTIVA

22.45 FAMILIAS FRENTE A FRENTE, DESAFÍO EN LA COCINA

00.15 PASADOS DE COPAS, DRUNK HISTORY

00.45 CHICAS DE VIAJE

01.15 COMEDY CENTRAL STAND UP

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

12.00 MAURO, LA PURA VERDAD

15.00 PASIÓN DE DOMINGO

16.30 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 INFAMA RECARGADO

20.30 LA CORNISA

 

CANAL 9

12.00 FIESTA ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 TRIBUNA CALIENTE

15.30 EL CHAVO

16.00 COMBATE

 

TV PÚBLICA

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 UN TERCIO

20.00 CANTORAS

21.00 OJOS DE VIDEOTAPE

 

EL TRECE

10.00 CARBURANDO

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO

22.00 PPT


CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 DALE FERRO

17.30 BÁSQUET FEMENINO: BELGRANO VS. CORONEL SUÁREZ

19.00 QUIEN NOS ENTIENDE

19.30 MORENA TV

21.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. OLÍMPICO - VIVO

23.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

 

CANAL4

09.00 SERIES ANIMADAS

11.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD


PELÍCULAS

CINEMAX

06.01 SCOOBY-DOO

07.39 SOY EL NÚMERO CUATRO

09.49 SUPERMAN REGRESA

12.50 MI VILLANO FAVORITO

14.36 SOY EL NÚMERO CUATRO

16.46 LA BRÚJULA DORADA

18.57 SUPERMAN REGRESA

22.00 EL NIÑO

23.51 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN

TCM

06.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.27 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

08.19 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

09.08 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.57 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

8)

10.49 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.36 SIN MIEDO A LA MUERTE

13.25 BATMAN

15.49 HALCONES DE LA NOCHE

17.35 EL JUEZ

19.24 LA MÁSCARA DEL ZORRO

22.00 EL ESPECIALISTA

23.59 SELENA

TNT

06.58 SHAUN EL CORDERO. LA PELÍCULA

08.26 MONSTERS, INC.

10.17 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA

12.01 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE

AZKABAN

14.30 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

17.12 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE

LA MUERTE. PARTE 2

19.34 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

22.00 DALE DURO

00.03 ESTADO CRÍTICO

01.55 DALE DURO

SPACE

06.58 BLANCO INVISIBLE

09.21 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

11.51 EL INVENTOR DE JUEGOS

14.01 LA MONTAÑA EMBRUJADA

16.00 BIENVENIDO A LA JUNGLA

17.49 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA

19.35 GODZILLA

22.00 GUARDIANES DE LA GALAXIA

CINECANAL

10.10 DOS POR EL PRECIO DE UNA

11.55 REGRESO DEL TODOPODEROSO

13.45 CAFÉ SOCIETY

15.35 EL DESCANSO

18.00 ¡ESTO ES GUERRA!

20.05 ALVIN Y LAS ARDILLAS. FIESTA

SOBRE RUEDAS

22.00 KUNG FU PANDA 3

23.40 TERMINATOR - LA SALVACIÓN

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

09.00 WTA TORAY PAN PACIFIC OPEN

11.00 EL ROBO MÁS GRANDE DE LA

HISTORIA

13.00 EL TURISTA

15.00 2012

18.00 EL ROBO MÁS GRANDE DE LA

HISTORIA

20.15 EL TURISTA

22.30 2012


A DÓNDE IR

CASA DEL BICENTENARIO

(MENDOZA Y OLAECHEA)

* DOMINGO 23, A LAS 18, “LA

NUEVA CUMBIA” EN EL CICLO

“RECITALES DE SADAIC”.

BAYSAI

(AUTOP. SANTIAGO - BANDA)

VIERNES 28, NOCHE ROMÁNTICA

CON “LOS BYBYS”, RETRO GALA.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO Nº 2699-2799)

* SÁBADO 29, A LAS 22,

AVEMANTHRA CELEBRARÁ SUS

25 AÑOS DE TRAYECTORIA.

BANDA INVITADA: PIRÁMIDE DE

PARANOIA.

* SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A

LAS 22, VULGARM SAJRAS Y

VYSCERYS.

* JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS

DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE

20 A 21.30, SE DICTAN CLASES

DE “DANZAS FOLCLÓRICAS

ARGENTINAS”, DESTINADAS A

ADOLESCENTES Y ADULTOS.

MILONGA DE PLAZA

LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON

ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA

DE PLAZA LUGONES TE INVITA

A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

EL DEPREDADOR (3D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (13 años)

23/09- 26/09 19:30 (Cast) 22:10

(Subt)

EL DEPREDADOR (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN

23/09 14:30(Cast) 17:00 (Cast)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

23/09 - 15:00 (cast) 17:30 (Cast)

20:00 (Subt) 22:30 (Subt

LA CASA CON UN RELOJ EN

SUS PAREDES (2D)

TERROR , FANTASÍA (ATP)

23/09 14:00 (Cast) 16:10 (Cast) 18:20

(Cast) 20:30 (Cast)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

23/09 14:10 (Cast) 16:20 (Cast)

SOLEDAD (2D):

ROMANCE, DRAMA

23/09- 26/09 22:40 (Cast)

HISTORIAS DE

ULTRATUMBAS (2D):

TERROR, DRAMA (+13 AÑOS)

23/09 18:25 (Cast) 20:30 (Subt)

22:35 (Subt) 00:40 (Subt)

EL ÁNGEL (2D):

POLICIAL (+16 AÑOS)

HASTA EL 26/09 20:00 (Cast)

ACUSADA (2D):

DRAMA (+16 AÑOS)

23/09- 26/09 17:30 (Cast) 22:20

(Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO


HÍPER LIBERTAD

EL DEPREDADOR APTA 13 CON

RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:15 - 22:30

SUBTITULADO 22:30 (SÓLO JUEVES)

LA CASA CON UN RELOJ EN

LAS PAREDES ESTRENO APTO

TODO PÚBLICO CON RESERVA Y

LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:40 - 20:00

ACUSADA 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:20

LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/

RESERVA

CASTELLANO 2D 18:15 - 20:30 -

22:40

SUBTITULADA 2D 22:40 - (SÓLO EL

JUEVES)

MEGALODÓN APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30

 
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