CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de septiembre de 2018
A LAS 22.45 FAMILIAS FRENTE A FRENTE, DESAFÍO EN LA COCINA.
Por El Liberal
23/09/2018 -
CANAL 7
08.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
17.00 LOS SIMPSONS
17.45 CINE. EL PLAN B
19.30 CINE. TODO POR AMOR
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. TODO POR AMOR (CONTINUACIÓN)
21.45 OPINIÓN DEPORTIVA
22.45 FAMILIAS FRENTE A FRENTE, DESAFÍO EN LA COCINA
00.15 PASADOS DE COPAS, DRUNK HISTORY
00.45 CHICAS DE VIAJE
01.15 COMEDY CENTRAL STAND UP
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MAURO, LA PURA VERDAD
15.00 PASIÓN DE DOMINGO
16.30 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 INFAMA RECARGADO
20.30 LA CORNISA
CANAL 9
12.00 FIESTA ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 TRIBUNA CALIENTE
15.30 EL CHAVO
16.00 COMBATE
TV PÚBLICA
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 UN TERCIO
20.00 CANTORAS
21.00 OJOS DE VIDEOTAPE
EL TRECE
10.00 CARBURANDO
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
22.00 PPT
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 DALE FERRO
17.30 BÁSQUET FEMENINO: BELGRANO VS. CORONEL SUÁREZ
19.00 QUIEN NOS ENTIENDE
19.30 MORENA TV
21.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. OLÍMPICO - VIVO
23.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
CANAL4
09.00 SERIES ANIMADAS
11.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
PELÍCULAS
CINEMAX
06.01 SCOOBY-DOO
07.39 SOY EL NÚMERO CUATRO
09.49 SUPERMAN REGRESA
12.50 MI VILLANO FAVORITO
14.36 SOY EL NÚMERO CUATRO
16.46 LA BRÚJULA DORADA
18.57 SUPERMAN REGRESA
22.00 EL NIÑO
23.51 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN
TCM
06.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.27 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
08.19 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
09.08 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.57 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
8)
10.49 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.36 SIN MIEDO A LA MUERTE
13.25 BATMAN
15.49 HALCONES DE LA NOCHE
17.35 EL JUEZ
19.24 LA MÁSCARA DEL ZORRO
22.00 EL ESPECIALISTA
23.59 SELENA
TNT
06.58 SHAUN EL CORDERO. LA PELÍCULA
08.26 MONSTERS, INC.
10.17 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA
12.01 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE
AZKABAN
14.30 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
17.12 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE
LA MUERTE. PARTE 2
19.34 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
22.00 DALE DURO
00.03 ESTADO CRÍTICO
01.55 DALE DURO
SPACE
06.58 BLANCO INVISIBLE
09.21 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
11.51 EL INVENTOR DE JUEGOS
14.01 LA MONTAÑA EMBRUJADA
16.00 BIENVENIDO A LA JUNGLA
17.49 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA
19.35 GODZILLA
22.00 GUARDIANES DE LA GALAXIA
CINECANAL
10.10 DOS POR EL PRECIO DE UNA
11.55 REGRESO DEL TODOPODEROSO
13.45 CAFÉ SOCIETY
15.35 EL DESCANSO
18.00 ¡ESTO ES GUERRA!
20.05 ALVIN Y LAS ARDILLAS. FIESTA
SOBRE RUEDAS
22.00 KUNG FU PANDA 3
23.40 TERMINATOR - LA SALVACIÓN
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
09.00 WTA TORAY PAN PACIFIC OPEN
11.00 EL ROBO MÁS GRANDE DE LA
HISTORIA
13.00 EL TURISTA
15.00 2012
18.00 EL ROBO MÁS GRANDE DE LA
HISTORIA
20.15 EL TURISTA
22.30 2012
A DÓNDE IR
CASA DEL BICENTENARIO
(MENDOZA Y OLAECHEA)
* DOMINGO 23, A LAS 18, “LA
NUEVA CUMBIA” EN EL CICLO
“RECITALES DE SADAIC”.
BAYSAI
(AUTOP. SANTIAGO - BANDA)
VIERNES 28, NOCHE ROMÁNTICA
CON “LOS BYBYS”, RETRO GALA.
TEATRO LA CASA
(SAN LORENZO Nº 2699-2799)
* SÁBADO 29, A LAS 22,
AVEMANTHRA CELEBRARÁ SUS
25 AÑOS DE TRAYECTORIA.
BANDA INVITADA: PIRÁMIDE DE
PARANOIA.
* SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A
LAS 22, VULGARM SAJRAS Y
VYSCERYS.
* JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS
DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE
20 A 21.30, SE DICTAN CLASES
DE “DANZAS FOLCLÓRICAS
ARGENTINAS”, DESTINADAS A
ADOLESCENTES Y ADULTOS.
MILONGA DE PLAZA
LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON
ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA
DE PLAZA LUGONES TE INVITA
A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
EL DEPREDADOR (3D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (13 años)
23/09- 26/09 19:30 (Cast) 22:10
(Subt)
EL DEPREDADOR (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN
23/09 14:30(Cast) 17:00 (Cast)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
23/09 - 15:00 (cast) 17:30 (Cast)
20:00 (Subt) 22:30 (Subt
LA CASA CON UN RELOJ EN
SUS PAREDES (2D)
TERROR , FANTASÍA (ATP)
23/09 14:00 (Cast) 16:10 (Cast) 18:20
(Cast) 20:30 (Cast)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
23/09 14:10 (Cast) 16:20 (Cast)
SOLEDAD (2D):
ROMANCE, DRAMA
23/09- 26/09 22:40 (Cast)
HISTORIAS DE
ULTRATUMBAS (2D):
TERROR, DRAMA (+13 AÑOS)
23/09 18:25 (Cast) 20:30 (Subt)
22:35 (Subt) 00:40 (Subt)
EL ÁNGEL (2D):
POLICIAL (+16 AÑOS)
HASTA EL 26/09 20:00 (Cast)
ACUSADA (2D):
DRAMA (+16 AÑOS)
23/09- 26/09 17:30 (Cast) 22:20
(Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
EL DEPREDADOR APTA 13 CON
RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:15 - 22:30
SUBTITULADO 22:30 (SÓLO JUEVES)
LA CASA CON UN RELOJ EN
LAS PAREDES ESTRENO APTO
TODO PÚBLICO CON RESERVA Y
LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:40 - 20:00
ACUSADA 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:20
LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/
RESERVA
CASTELLANO 2D 18:15 - 20:30 -
22:40
SUBTITULADA 2D 22:40 - (SÓLO EL
JUEVES)
MEGALODÓN APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30