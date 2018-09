FÚNEBRES | 23 de septiembre de 2018

23/09/2018 -

Fallecimientos

- Oscar Adrián Garnica (La Banda)

- Tita Dorotea Giménez (La Banda)

- César Ernesto Galván

- María Luisa Chazarreta

- Néstor Ángel Eduardo Rojas (La Banda)

- Ilda Bersabé del Valle Di Meo

- Leonardo Guillermo Gutiérrez

- Leonor Encarnación Povedano

Sepelios Participaciones

CHAZARRETA, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. Sus hijos, hijos pol., nietos, familiares y amigos, participan con profundo dolor su fallecimiento ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy en el cementerio de Beltrán. Serv. Abraham Gubaira S. R. L. para Caruso Cia. Arg. de Seguros S .A.

COSTAMAGNA, DOLLY ANA SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/18|. Ricardo y Marta Pacheco, Carolina y Agustín Suárez Pacheco participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

COSTAMAGNA, DOLLY ANA SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/18|. Norma Azucena Ávila, Miguel Ángel Carpio participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Dolly y ruegan oraciones en su memoria.

DI MEO, ILDA BERSABÉ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/18|. Su hijo Juan Carlos Sellán, sus hermanos Mario Antonio Di Meo, Gladis Marina de Turk, sobrinos y demás familiares participan el fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DÍAZ, LEOVINO ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/18|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos. Sus vecinos y amigos; Víctor y Susana Capilla, sus hijos Víctor y Pablo Capilla y sus respectivas flias., Luis Carlo Q. Ledesma, María Teresa y Teresita Ledesma, participan y acompañan a su flia. en su dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

DÍAZ, NORMA GILDA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/18|. Nuestra querida Norma Gilda, se acabó tu recorrido por este mundo, nos dejaste desolados y llenos de dolor, con el consuelo de que empiezas una nueva vida al lado del Señor te extrañaremos toda la vida, Dios te llevó a tu reino para descansar en paz. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Su hijo Jorge Pellene, hija política María Elisa Rodríguez, sus nietos político Luciano, Montoto y Melisa Lescano y sus pequeña bisnieta Letizia Montoto participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, NORMA GILDA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/18|. Ana Gimena Storniolo y familia acompañan en el dolor a Norma Pellene por el fallecimiento de su mamá. Ruegan oraciones en su memoria.

FERREYRA, MARTA ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/18|. Personal directivo, docente, de maestranza y alumnos de la Escuela Nº 29 "Francisco Narciso Laprida" participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex docente y acompaña a toda su familia en estos momentos de pesar. Eleva oraciones en su memoria.

GALVÁN, CÉSAR ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. Su esposa Estela Acosta, sus hijos Patricia, Emilio, Cintia, Oscar, h. políticos Fabian, Marcos, Maria Eugenia, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en el cementerio La Piedad. Cobertura Servicio Social Municipal. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

GALVÁN, CÉSAR ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. Su hermano José y Fabiana, sus hijos Naty, Nico y Rocío, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio la Piedad.

GALVÁN, CÉSAR ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. Su hermano Walter y Analia, y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

GUTIÉRREZ, LEONARDO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. Su esposa Susana Dolores Gomez, sus hijos Adelina, Javier, Guillermo, Roxana, Néstor, Susana, h pol David, Vaneza, Carolina, nietos, sobrinos, hermanos, tíos y demás familiares, sus restos son velados en el Deán y serán inhumados en el cementerio de la misma localidad, cob. NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787

Invitación a Misa

CONCHA, ANDRÉS ERASMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/18|. Dale Señor el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin. Viejo querido, ahora vives entre ángeles y verdes praderas. Te fuiste y solo me queda rezar por ti y por nosotros para poder soportar tu triste ausencia. Siempre estarás en mi corazón y en mi recuerdo, como la persona que con su existencia alegró mi vida. Que el Señor ilumine el camino que empiezas a recorrer donde reina la paz y el descanso eterno. Su esposa Marta y su hija Claudia agradecen profundamente el acompañamiento y apoyo a familiares y amigos, al cuerpo médico y personal del Nuevo Sanatorio Santiago SRL y al servicio de emergencias SEM, al cumplirse 9 días de su dolorosa partida invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 en Pquia. Inmaculada Concepción. Se ruega una oración en su memoria.

INFANTE, YESSICA STEFANÍA (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/14|. Me despierto a veces... a mitad de la noche sin saber porqué algo falta, algo sobra. Sé que algo anda mal y me doy cuenta que tú no estás. Su esposo Alan, su hija Tefy y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica, al cumplirse 4 años de su partida.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Su amada familia invita a la misa que en su memoria se celebrará hoy a las 11 hs. en la Catedral Basilica al cumplirse once meses de su fallecimiento.

OVEJERO, ARIEL RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. "Yo soy la resurrección y la vida, él que cree en mí, aunque esté muerto vivirá". Su hija Catalina y familia Olivera invita a la culminación del novenario en la Pquia,. Sagrado Corazón de Jesús Colon (S) 190 a las 20.30 hs.

VÉLEZ, ENRIQUE JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/18|. "Y limpiará toda lágrimas de sus ojos y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores han pasado" (Revelación 21:4). Su esposa Argentina, sus hijos Alejandro y Gabriela, nietas Ma. del Huerto y Rosario, hijo político Norberto, sus cuñadas, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia Virgen del Valle del Bº Huaico Hondo.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: hijo mío, tu ausencia tan solo es física porque de nuestros corazones jamás te has ido. Te extrañamos, ya hace seis años y nueve meses. Ro mientras vivamos siempre serás recordado, amado y seguirás vivo. Te amamos. Sus padres Luis y Negri, sus hermanas Ale y Fabi, su hija Zafi, su sobrino Rodri, su abu Pila, familiares, amigos y vecinos nos reuniremos hay a las 18.30 en tu gruta para elevar oraciones en tu querida memoria.

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

GARNICA, OSCAR ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/18|. Sus hermanos y demás familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

GIMÉNEZ, TITA DOROTEA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/18|. Sus hijos y nietos part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. de Suri Pozo. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

ROJAS, NÉSTOR ÁNGEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/18|. Su madre María Cristina, su hermana Mirian Rojas, su abuela Blanca More y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

Invitación a Misa

----------------------------------------

LEDESMA DE BERNASCONI, NORMA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/18|. Tu partida al cielo la llevamos siempre con gran tristeza en nuestros corazones. Pasan los meses y tu ausencia sigue doliendo. Abrazos al cielo. Te amamos. Tus hijos Ricky y Mony, hijo político Hugo Rocha, tus nietos Hernán, Sofía, Federico y Delfina, hermanos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará en la iglesia Sgdo. Corazón de Jesús LB hoy a las 19.30. Rogamos oraciones en su memoria.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

SEQUEIRA, RAMÓN RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. María M. Ortiz y sus hijos Luciana, Virginia y Lucas, participan con profundo dolor su partida y que sus restos serán inhumados hoy, previo oficio religioso. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

SEQUEIRA, RAMÓN RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. Roberto Soria, Oscar, Marqueza y Antonella Cadamuro participan con profundo dolor el fallecimiento del entrañable y querido amigo. Acompañan con afecto a su familia rogando cristiana resignación. Frías.

SEQUEIRA, RAMÓN RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. Maruca Isares, participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Mechi. Acompaña a su familia en tan doloroso trance y ruega oraciones en su memoria. Frías.

SEQUEIRA, RAMÓN RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. Ruly Córdoba y flia participa con profundo dolor el fallecimiento de entrañable amigo "Pelusa" y acompañan a su familia ante tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

SEQUEIRA, RAMÓN RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. "Solo Dios puede ser el consuelo y la paz tras esta pérdida irreparable". Sara de Córdoba, sus hijos Rubén, Ruly, Mary y Lucy y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo "Pelusa" y acompañan a su flia en este momento de dolor. Frías.

SEQUEIRA, RAMÓN RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. La comunidad educativa del Jardín de Infantes N° 152 "Gumercindo Sayago" participa con profundo dolor el fallecimiento del tesorero de la comisión barrial de Villa Paulina. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

SEQUEIRA, RAMÓN RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. Integrantes del Rotary Club de Frías participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Acompañan a su familia en tan dificil circunstancia y ruegan a Dios por su resignación. Frías.

SEQUEIRA, RAMÓN RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. José Virgilio Ybañez y flia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia, rogando por su resignación. Frías.

SEQUEIRA, RAMÓN RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. Eloy Ortiz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

SEQUEIRA, RAMÓN RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. Sergio Martinez y flia participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

SEQUEIRA, RAMÓN RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. Luisa Pastoriza, Mario Maldonado, Eliza Pastoriza de Palacio y flia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Frías.

SEQUEIRA, RAMÓN RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. Amigas de su esposa Mechi: Nena, María Eugenia, Ana María, Zully, María, Chicha y Rosa María participan con profundo dolor el fallecimiento del querido "Pelusa" y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

SEQUEIRA, RAMÓN RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. Antonio Alberto Véliz, María Eugenia Sabagh y Julián Veliz, participan con dolor el fallecimiento de su amigo "Pelusa" y acompañan con tristeza a su esposa Mechi y a sus hijos Luciana, Virginia y Lucas. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

SEQUEIRA, RAMÓN RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. Tus amigos de los encuentros de los lunes en "Cadamuro" participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y que el Señor lo tenga en su gloria. Frías.

SEQUEIRA, RAMÓN RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. Julio M. Palacios y familia participa con profundo dolor y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

SEQUEIRA, RAMÓN RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. Oscar Niño y flia participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Frías.

SEQUEIRA, RAMÓN RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. La Cámara de Comercio e Industria de Frías participa con dolor el fallecimiento de su ex presidente y miembro de la comisión directiva. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

SEQUEIRA, RAMÓN RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. La Agencia de Desarrollo Local de Frías (ADELFRI) su comisión directiva y socios, participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex Pte. y actual tesorero. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

SEQUEIRA, RAMÓN RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. La comisión directiva de la Sociedad Rural Zonal de Frías, participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan plegarias a Dios, rogando por su descanso en paz. Frías.

SEQUEIRA, RAMÓN RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. Bruno Senki y Bruno César Senki y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su cliente y amigo "Pelusa" y elevan oraciones rogando por eterno descanso. Frías.

SEQUEIRA, RAMÓN RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. Humberto Salim y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido y entrañable amigo "Pelusa". Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

SEQUEIRA, RAMÓN RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. El defensor del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero, Dr. Lionel Suárez y el Defensor adjunto de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Dr. Luis Santucho, acompañan a su familia y elevan oraciones en su nombre.

SEQUEIRA, RAMÓN RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. La Asociación de los Defensores del Pueblo de la República Argentina, acompañan a su familia y elevan oraciones en su nombre.

SEQUEIRA, RAMÓN RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. El Defensor de la Provincia de Jujuy, Javier de Bedia, participa con profundo dolor y acompaña a la familia en este difícil momento.

SEQUEIRA, RAMÓN RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. Centro de Docentes Jubilados y Pensionados Paz Saavedra participa con hondo pesar el fallecimiento del esposo de su socia integrante de la C. D, Mechita Ortiz. Ruegan oraciones en su memoria por el descanso eterno de su alma y pronta y cristiana resignación para sus familiares. Frías.

SEQUEIRA, RAMÓN RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. El grupo de Folclore del Centro de Jubilados Docentes Tati, Pelusa, Niní, María Eugenia, Liliana, Chichí, Zully, Martina, Marta, Estela y Mirta H. participan con dolor el fallecimiento del esposo de la querida Mechi y papá de Luciana, Virginia y Lucas. Elevan una oración en su querida memoria. Frías.

SEQUEIRA, RAMÓN RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. La barra del Taller Martínez: Uli, Oscar, Cuca, Ramón, Cacho, Pili, Reneko, Hernán, Cristiano, Nico, José, Tin, Cisterna, Godoy, Jorge, Mauri, Sergio, Tetty y Dany acompañamos al amigo Lucas Sequeira en tan doloroso momento. Frías.

SEQUEIRA, RAMÓN RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. El Comité Ejecutivo de la Federación Regional Santiagueña del Deporte Motor (FRSDM) participa el fallecimiento del amigo y comprometido dirigente automovilístico. Era toda una historia y costará cubrir ese vacío. Anhelamos consuelo para su familia en la ausencia y elevamos una oración en su memoria.