La falta de empatía, afecto y crianza causan al niño traumas por parte de sus padres (1ª parte)

23/09/2018 -

¿CÓMO NOS AFECTAN NUESTROS PADRES NUESTRA SALUD MENTAL DESDE NIÑOS?

El entorno familiar es en ocasiones ese sustrato envenenado capaz de generar algo más que sufrimiento. A menudo, los padres afectan a nuestra salud mental; hay dinámicas en las que nuestros progenitores nos sumen desde edades muy tempranas en situaciones de estrés, de angustia, de humillación o indefensión. Son realidades muy duras que nos acompañan en edades adultas. Decía Oscar Wilde en una de sus obras que “casi nadie es consciente de lo que ocurre en el interior de un hogar”. A menudo, una casa con sus ventanales y sus puertas cerradas es el escenario idóneo para que acontezca la historia más aterradora. Esa donde las madres, los padres o cualquier otro familiar dan forma a un drama invisible, ese que a menudo pasa inadvertido para el resto de la sociedad. Asimismo, hay un dato que no debe pasarnos inadvertido. El impacto de una crianza deficiente y el consecuente daño psicológico puede transmitirse de una generación a otra. Es decir, esos traumas generados por la falta de apego, el abuso, la violencia física o psicológica o cualquier otro condicionante que afecte al óptimo desarrollo psicoemocional del niño, no se queda ahí. Trasciende, impacta en la salud mental, altera incluso nuestro desarrollo cerebral y puede derivar incluso en trastornos psicológicos, esos que pueden afectar a su vez a la crianza de los propios hijos.

CUANDO LOS PADRES AFECTAN A NUESTRA SALUD MENTAL

Los padres afectan a nuestra salud mental. Así, un entorno familiar seguro, rico en nutrientes emocionales y favorecedor de identidades y autoestimas conformará en nosotros la oportunidad de llegar a la edad adulta con excepcionales habilidades neuropsicológicas. Por el contrario, los estilos de crianza deficitarios aumentan la probabilidad de que nuestro tejido neuropsicológico se vea seriamente afectado. Es más, sabemos que en la actualidad la principal causa de los problemas emocionales y conductuales de los más pequeños sigue siendo el entorno familiar y las dinámicas que allí se inscriban. De hecho, hace muy poco se publicó un estudio en el Journal of Family Pshycology llevado a cabo por la Universidad de Texas, en el que se hablaba de que un simple azote en el trasero puede tener consecuencias muy negativas. Cualquier gesto, palabra y conducta donde la agresividad esté implícita o explícita deja huella, altera el comportamiento del niño y lo peor de todo: esa acción queda impresa en el cerebro del niño. Así, cuando los pequeños crecen en estos entornos o bajo la sombra de ciertas estrategias educativas que los progenitores asumen como adecuadas, pero que no lo son (azotes, estilos de comunicación agresivos, educación autoritaria…), suelen presentar ciertas características: • Baja autoestima. • Asumir que las propias necesidades no son importantes. • Entender que expresar las emociones es algo negativo y poco correcto. • Aceptar que esas dinámicas (agresividad, maltrato, falta de respeto) es algo común y hasta permisible. Por otro lado, el hecho de crecer en estos contextos hace que cada vivencia se cristalice en uno mismo de un modo determinado. Habrá sin duda quien logre superar el peso de esa sombra oscura de su vida. Sin embargo, una buena parte de las personas es más vulnerable y verá su salud mental seriamente afectada.

FORMAS EN LAS QUE LOS PADRES AFECTAN A NUESTRA SALUD MENTAL

Una de las formas más comunes en la que las personas terminan manifestando el impacto de una infancia traumática, así como de una familia disfuncional, es a través del estrés crónico.

ESTADOS DE ESTRÉS PERMANENTE

Cuando un niño vive en un entorno inestable, donde no siente el apego de una figura de referencia, donde se percibe inseguro y no amado, experimenta estrés. Ese tipo de estrés es agudo al principio, pero a medida que se alarga en el tiempo adquiere un estado más incisivo, latente y permanente. Así, el estrés crónico termina incluso por alterar la funcionalidad cerebral, afecta a la atención, a la memoria, se traduce a menudo en hiperactividad, en mala gestión emocional.