Fotos Boca y River van hoy por otro apasionante Superclásico

23/09/2018 -

Boca Juniors y River Plate jugarán hoy, a partir de las 17.45 en la Bombonera, una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, por la sex ta fecha de la Superliga, con cambios obligados en el elenco de Guillermo Barros Schelotto y el ingreso de Carlos Tévez por Mauro Zárate, y con la posible inclusión, en River, de Enzo Pérez por Juan Fernando Quintero. El árbitro del cotejo será Mauro Vigliano, según dispuso la AFA, luego de que se con firmara una lesión de quien era número puesto para dirigir el cotejo, el misionero Néstor Pitana. El "Xeneize", que, al igual que River tiene la mira puesta en la Copa Libertadores, in tentará ampliar el historial del enfrentamiento entre ambos, que lidera por 10 triun fos en 210 encuentros. En el último Superclásico jugado a comienzos de noviembre del año pasado, por la octava fecha de la Superliga, Boca superó a River en el estadio Monu mental de Núñez por dos a uno, con goles del colombia no Edwin Cardona y el uru guayo Nahitan Nández. Leo nardo Ponzio había logrado la transitoria igualdad. El "Mellizo" confirmó en tre los titulares a Tévez en lugar de Zárate, al juvenil mediocampista Agustín Almendra en reemplazo de Pablo Pérez y la variante obligada del arquero Agustín Rossi por el le sionado Esteban Andrada, quien sufrió una fractura en el maxilar ante Cruzeiro, por la Copa Libertadores. En cambio, Marcelo Gallardo, aún no confirmó oficialmente la formación titular, pero mantendría casi la misma alineación que consiguió el empate con Independiente por Copa Libertadores, solo con el posible ingreso de Enzo Pérez.