Gaby Deck ganó su primer título con la camiseta del Real Madrid

Fotos EMBAJADORES. Deck y Campazzo celebran junto a Gustavo Ayón.

23/09/2018 -

El santiagueño Gabriel Deck ganó su primer título con la camiseta del Real Madrid, tras vencer a Baskonia por 80 a 73, en la final de la Supercopa Endesa.

El crédito de Colonia Dora estuvo en cancha 10 minutos y 50 segundos (jugó todo el último cuarto), en los que convirtió 2 puntos (1 de 2 en dobles y 0 de 1 en libres) y entregó 1 asistencia.

"Es una gran alegría, el primer título con este gran club. Desde el primer día me hicieron sentir como uno más del equipo para que me adapte bien. Hoy me dieron confianza y pudimos lograr el objetivo. Estando en un club tan grande las expectativas son altas. Este es el primer paso pero hay que seguir adelante, ya que se viene una temporada difícil", declaró Deck.